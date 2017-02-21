Екатеринбуржцы «обнимут пруд», чтобы спасти его от храма-на-воде

Публикации за 21.02.17

Защитники екатеринбургского городского пруда назначили время проведения первой акции: 23 февраля, День защитника Отечества, 12:00.

Как передает корреспондент NDNews.ru, вчера активные горожане были встревожены тем, что на пруду «появились какие-то лунки для «исследований». Активисты опасаются, что это – первый шаг к храму-на-воде.

«Когда мы узнаём, что друг попал в беду, то реакция здравого человека – написать, позвонить, приехать, узнать как дела? В такой момент хочется написать, позвонить нашему другу-пруду, обнять его, согреть своим теплом. Давайте сделаем это вместе. 23 февраля к 12:00 соберёмся вокруг и просто обнимем пруд, взявшись за руки! Место сбора – беседка на Плотине около дома Севастьянова», – сообщается на странице сообщества в социальной сети.

Напомним, несмотря на возмущение существенной части горожан, в декабре 2016 года губернатор Куйвашев однозначно заявил: «Храму быть». «То, что он станет хорошим подарком к 300-летию (Екатеринбурга, – прим. NDNews.ru), это очевидно. Мы стараемся принимать взвешенную позицию. Естественно, что будет воспринята любая точка зрения по поводу храма. Но вся рабочая группа, подавляющее большинство градсовета приняли решение, что ему быть. Пора Екатеринбургу поставить точку в долгом споре, где он должен быть – на старом или новом месте. Мы приняли компромиссное решение. Что касается вида, пусть архитекторы, специалисты рассуждают и спорят», – сказал губернатор.

Администрация президента, в которую обратились противники храма, отказалась вмешиваться в ситуацию. В ответе на обращение горожан к Владимиру Путину сообщается, что этот вопрос находится в ведении правительства Свердловской области, куда и переправлено их письмо. Приводим несколько строк из отчаянного письма екатеринбуржцев президенту: «В нашем далёком от морей и крупных рек Екатеринбурге водный ресурс в самом центре города представляет собой величайшую градостроительную и эстетическую ценность, а удивительно целостная, гармоничная панорама, открывающаяся с главной видовой точки – плотины Городского пруда, дорога екатеринбуржцам не меньше, чем петербуржцам их знаменитая небесная линия. И вот в эту панораму хотят вставить петушиной расцветки конус… Продолжая аналогии с Вашим родным Санкт-Петербургом, господин президент, можно сказать, что это всё равно, что поставить громадную церковь-новодел на стрелке Васильевского острова между ростральными колоннами либо в створе Малой Невы перед Биржевым мостом. Если этот храм будет воздвигнут, он станет памятником толстому кошельку, грубой силе, а также некомпетентности и недальновидности региональных властей», – говорилось в обращении.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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