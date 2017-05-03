Протестная активность в Свердловской области набирает обороты / Проблемы прежние: тарифы, дороги, ЖКХ, экология, «отцы и дети»

Публикации за 03.05.17

В Свердловской области нарастает протестная активность населения. Проблемы с коммуналкой, дорогами, экологией заставляют граждан выходить на улицы, чтобы хоть как-то привлечь внимание областных властей накануне губернаторских выборов. Даже в тех городах, где митинги пока не намечаются, люди называют десятки проблем, которые не решаются годами, а значит, любая искра может подогреть тлеющее недовольство. В относительно стабильной столице области – другой тренд: здесь активизировалась молодежь. Обзор «горячих точек» – в материале NDNews.ru.

Как стало сегодня известно NDNews.ru, 11 мая митинг пройдет в Верхотурье. Жители этого города уже три года назад потеряли терпение и готовы выйти на улицы против необоснованных, на их взгляд, цен на тепло. По словам депутата местной думы Александра Зыкова, он уже четыре раза подавал в мэрию уведомление о проведении митинга, но каждый раз чиновники находили в заявке какие-то причины для отказа. И вот акцию удалось согласовать – но только в рабочее время. По мнению депутата, городские власти боятся любого протеста во время губернаторской кампании. Напомним, сейчас за гигакалорию верхотурцы платят 2800 рублей. «Перед осенними выборами мы написали в администрацию губернатора, что если нам не снизят тарифы на тепло – мы на выборы не пойдем. Приехали Паслер и Гришанов (председатель РЭК, – прим. ред.). Пообещали, что снизят. В конце года снизили примерно на сто рублей, разницы никто и не заметил. В январе этого года к нам приезжал Орлов, к нему опять подходили с тем же вопросом – ничего не ответил», – рассказал депутат. Кроме тарифов верхотурцев волнует крайний износ сетей ЖКХ, состояние дорог и благоустройство. Все это им обещали в рамках программы «Духовная столица Урала», но реализованы планы не были.

Через два дня после верхотурцев, 13 мая, выйти на митинг собираются в Верхней Пышме. Горожане выступят против ликвидации частного сектора, вырубки городских лесов, других коммунальных и экологических проблем. В поданной заявке численность участников определена в размере 700 человек. Среди «глобальных проблем» верхнепышминцев – отсутствие надлежащего холодного водоснабжения в городе, где фиксируются постоянные отключения ХВС в ночные часы с 12:00 до 6:00, а днем, с 9:00 до 18:00, напор холодной воды минимальный. Также обозначена проблема значительного износа коммунальных сетей (до 90 %) того же холодного водоснабжения, а также отопления, водоотведения (канализации) и горячего водоснабжения. Также тревогу активистов – организаторов митинга вызывают неоднократные попытки администрации города ликвидировать частный сектор и местные садоводческие товарищества в рамках проекта нового Генплана Верхней Пышмы. Непростая ситуация складывается и в Асбесте, где традиционная первомайская демонстрация вылилась в митинг против строительства сурьмяного завода. Депутаты городской думы Наталья Крылова и Евгений Шабанов призвали горожан поддержать их требование по проведению общегородского референдума по вопросу строительства спорного предприятия. К моменту подхода колонны к центральной площади Асбеста под транспарант «на референдум» встало около 1000 человек. Непосредственно перед майскими праздниками активисты подали в городской избирком заявление о проведении референдума, оно должно быть рассмотрено к 14 мая. Если ответ окажется отрицательным, реакция горожан также может оказаться непредсказуемой. Напомним, в середине апреля жители Асбеста уже отправили в администрацию президента России Владимира Путина петицию против строительства сурьмяного завода – всего около 13 тысяч подписей.

Другая в прямом смысле слова горячая точка находится в Красноуральске, где сегодня на бесхозной территории Красноуральского химзавода снова случился пожар. Активист Дмитрий Ивашевский, приславший видео пожара в редакцию NDNews.ru, утверждает, что траву нечаянно подожгли очередные похитители рельсов. Напомним, агентство недавно публиковало материал о тоннах опасных веществ на неохраняемом полигоне брошенного оборонного завода и отсутствии охраны. «Там, рядом с пожаром, в землю кислота нитрозилсерная вылита вперемешку с щелочью. Около 1000 тонн кислоты и 14 железнодорожных цистерн щелоков. Их слили, когда оборудование для переработки на металлолом резали. Озеро кислоты 50 метров в длину и шириной 15 метров, и все это от жара может начать испаряться», – рассказал NDNews.ru Ивашевский.

В городе Артемовском немного другая ситуация. Городское хозяйство здесь много лет было в упадке. Попытки горожан протестовать привели к конфликту с властями – губернатор в выражениях осоо не стеснялся. В декабре 2015 года Евгений Куйвашев прямо заявил: «Я какую-нибудь мерзопакость от Артёмовского прочитаю, конечно, мне смотреть на вашу территорию не хочется… Если люди с ума сходят, делать им нечего, они ходят на митинги и там несут какую-то ересь, у меня нет никакого желания что-то дополнительное дать этой территории», – заявил он. Поэтому сейчас здесь муниципалы высказываются с осторожностью. «Сейчас нам нужно наверстывать упущенное, прежде всего, в сфере дорожного ремонта и содержания ЖКХ, – рассказал один из местных депутатов. – Но в думе есть как те, что поддерживают Евгения Куйвашева, так и сторонники Ройзмана и Буркова. Думаю, три-четыре игрока в этой кампании – вполне реальны», – отметил он.

В областном центре в этом году заметно повысилась активность молодежи. Это можно было видеть и по антикоррупционному митингу 26 марта, и по акциям в защиту городского пруда. Напомним, 26 марта на митинг против коррупции в Екатеринбурге вышло несколько тысяч человек. Как пишут сами участники, он не хотели провоцировать правоохранителей, но и пропустить акцию, которая проходит по всей стране, не могли. Уже на следующей неделе судами были оштрафованы 11 активистов, задержанных во время несанкционированного митинга. Позже губернатор Евгений Куйвашев назвал митинг «провокацией», а полпред президента Игорь Холманских – «недоработкой политических партий».

Добавим, что, судя по всему, теперь согласование массовых мероприятий в Екатеринбурге теперь будет проходить гораздо сложнее. Например, 1 мая власти не разрешили «Мострацию», а сегодня стало известно, что впервые за 22 года руководство УрФУ отказалось от традиционного шествия студентов и выпускников радиофака в День радио. В вузе сообщили, что изменились требования безопасности при проведении таких мероприятий, и для вуза это слишком накладно. Пресс-секретарь УрФУ Дмитрий Бенеманский. Он выразил надежду, что студенты УрФУ не будут нарушать закон и не устроят 7 мая несанкционированное шествие. Примечательно, что всего несколько дней назад на депутатских слушаниях по молодежной политике в заксобрании председатель Союза студентов УрФУ Аслан Кагиев заявил, что власти не слышат молодежь. «Я не вижу, чтобы представители власти встречались с нами, просто приходили и общались. Мы в информационном вакууме, с нами не говорят и не считаются. Если диалог не будет налажен, в июне молодые люди снова выйдут на улицы, и в этот раз их выйдет больше», – резюмировал Аслан Кагиев. Учитывая опыт 26 марта, а также акции против «храма-на воде», похоже, что Екатеринбург действительно показал способность мобилизовать большое количество людей на акции по вопросам, которые их действительно волнуют.

Свердловская область, Елена Владимирова

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