Суды Екатеринбурга оштрафовали всех участников митинга против коррупции, кроме девочки-подростка

Публикации за 29.03.17

В Екатеринбурге судами оштрафованы 11 активистов, задержанных во время несанкционированного митинга 26 марта. Административный материал по девочке-подростку – последней из задержанных, вернули в полицию.

Как передает корреспондент NDNews.ru, Верх-Исетский районный суд рассмотрел сегодня четыре последних дела в отношении активистов, которых сотрудники правоохранительных органов «повязали» на акции протеста у Ельцин Центра. Утром был оштрафован на 10 тысяч рублей 21-летний Максим Торохтия, позже на такую же сумму – его сверстник Дмитрий Порох, а также 30-летний Илья Коробков. Все они признаны виновными по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), уточнили сегодня нашему агентству в канцелярии судебной инстанции. Еще один административный материал – по задержанию 17-летней Софьи Мурзиной – судья Ирина Майорова вернула для рассмотрения в отдел полиции по делам несовершеннолетних.

Всего во время митинга в воскресение в Екатеринбурге полиция задержала 12 человек. 27 марта, в понедельник, Ленинский райсуд Екатеринбурга оштрафовал восьмерых задержанных на площади Труда активистов. Каждому из них суд также назначил штраф в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, антикоррупционные митинги, инициированные оппозиционером Алексеем Навальным после презентации расследования «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) «Он вам не Димон» в отношении премьер-министра России Дмитрия Медведева, прошли 26 марта по всей России. В большинстве городов, в том числе в Екатеринбурге, власти запретили массовые акции протеста. Тем не менее, активисты все равно вышли на улицы. В уральской столице сотни горожан прошли колоннами от площади Труда до президентского центра.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 29.03.17

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