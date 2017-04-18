Облсуд оставил в силе штраф участнику митинга против коррупции в Екатеринбурге

Публикации за 18.04.17

Свердловский облсуд 18 апреля оставил без изменения постановление о наложении штрафа на жителя Екатеринбурга, задержанного 26 марта на антикоррупционном митинге.

Как передает корреспондент NDNews.ru, речь идет об апелляционной жалобе на постановление Ленинского районного суда в отношении Анатолия Мельчакова. Молодой человек был признан виновным по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования») и приговорен к штрафу в размере 10 тысяч рублей. «Свердловский областной суд, рассмотрев апелляцию, оставил решение нижестоящей инстанции в силе, оно вступает в силу с сегодняшнего дня», – сообщила нашему агентству руководитель пресс-службы облсуда Екатерина Масленникова.

Всего в Свердловский областной суд, по данным на 18 апреля, поступило 9 апелляционных жалоб от жителей Екатеринбурга, получивших штрафы за участие в акции протеста. Три из них будут рассмотрены 3 и 4 мая, по остальным даты заседаний пока не назначены.

Напомним, во время митинга 26 марта в уральской столице полиция задержала 12 человек. На следующий день Ленинский райсуд Екатеринбурга оштрафовал восьмерых задержанных на площади Труда активистов. Каждому из них суд назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. Позднее еще четыре дела рассмотрел Верх-Исетский райсуд. Судебная инстанция на такую же сумму оштрафовала трех человек, которых сотрудники правоохранительных органов «повязали» на акции протеста у Ельцин Центра. Еще один административный материал – по задержанию 17-летней Софьи Мурзиной – суд направил в отдел полиции по делам несовершеннолетних.

Антикоррупционные митинги, инициированные оппозиционером Алексеем Навальным после презентации расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «Он вам не Димон» в отношении премьер-министра России Дмитрия Медведева, прошли 26 марта по всей России. В большинстве городов, в том числе в Екатеринбурге, власти запретили массовые акции протеста. Тем не менее, активисты все равно вышли на улицы. В уральской столице сотни горожан прошли колоннами от площади Труда до президентского центра. Аналогичная массовая акция протеста прошла также в Нижнем Тагиле – там также были оштрафованы, по разным данным, около 10 человек.

Расследование ФБК было опубликовано в начале марта: авторы утверждали, что премьер-министр участвует в коррупционных схемах, а также пользуется частными домами и яхтами, которые, предположительно, оформлены на структуры и лица, близкие к главе правительства. Медведев счел расследование «нападками», которые выгодны людям, «у которых есть конкретные политические цели». Создателя ФБК Навального он назвал «судимым персонажем», который «открыто призывает сделать его президентом».

Екатеринбург, Игнат Бакин

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