«Принимают под крики «Позор» – как в Екатеринбурге прошел митинг против коррупции, организованный Навальным (ФОТО)

Публикации за 26.03.17

На митинг против коррупции в Екатеринбурге вышло несколько тысяч человек. Протестующие собрались на Площади Труда, но пробыли там недолго, поскольку изначально знали, что возможны задержания полиции. Затем участники акции прошли не слишком стройной колонной по Плотинке, через улицу 8 Марта и до Ельцин-Центра. Но и там не задерживались. Митингующие постояли несколько минут и разошлись. Как пишут сами участники, он не хотели провоцировать правоохранителей, но и пропустить акцию, которая проходит по всей стране, не могли. Люди пришли, чтобы выразить свое недовольство коррупцией в самых верхах российской власти.

По данным очевидцев, нескольких человек у Ельцин-Центра задержала полиция. «Принимают под крики «Позор!», – поделились участники акции. Всего, как сообщают очевидцы, на митинг собралось около 5000 человек. Хотя данные могут быть преувеличены.

На данный момент митингующие вернулись на площадь Труда. И, к своему удивлению, встретились там с участниками другой, согласованной, акции протеста, – передает корреспондент NDNews.ru. Возле памятника основателям города сейчас одновременно стоят с плакатами казаки и пенсионеры, которые выступают за российскую власть. На плакатах – надписи «Путин – наш президент!». Напротив стоят участники несанкционированного митинга, которые выступают против коррупции во власти и держат плакаты вроде «Димон, уходи!». Противостояния между двумя группами нет, все проходит мирно.

По данным корреспондента NDNews.ru, для охраны акции были задействованы полицейские – пригнали два автобуса сотрудников в обмундировании: бронежилетах и касках. ОМОН замечен не был. Задержано, по разным данным, от 3 до 10 человек.

В ГУ МВД РФ по Свердловской области пока не дают комментарии по поводу задержанных. Также не сообщают, были ли отправлены дополнительные силы полиции на охрану правопорядка в центре Екатеринбурга. Какие-то цифры в МВД готовы будут назвать после окончания акции.

Напомним, акции по инициативе Алексея Навального сегодня проходят в 60 городах России. Екатеринбург стал одним из муниципалитетов, где в проведении официального митинга было отказано – на основании того, что цели митинга антиконституционны.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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