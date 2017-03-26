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Екатеринбург

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Публикации за 26.03.17

Полиция: задержаний на митинге не было, в отношении 11 человек составлены административные протоколы (ФОТО)

Полиция: задержаний на митинге не было, в отношении 11 человек составлены административные протоколы (ФОТО)

В митинге сторонников Навального сегодня в Екатеринбурге приняли участие около 1000 человек, – сообщили в областном Главке. Задержаний никаких не было, хотя очевидцы утверждали обратное. В отношении 11 человек были составлены административные протоколы, после чего их отпустили.

Новый День: Полиция: задержаний на митинге не было, в отношении 11 человек составлены административные протоколы

«В общественном мероприятии, которое состоялось сегодня в Екатеринбурге, приняло участие порядка 1000 человек. По факту нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования составлены административные протоколы в отношении 11 граждан, после чего они были отпущены», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Новый День: Полиция: задержаний на митинге не было, в отношении 11 человек составлены административные протоколы

Напомним, сегодня в Екатеринбурге и 60 городах России прошли митинги против коррупции во власти. Акции протеста организовали сторонники Алексея Навального после выхода фильма «Он вам не Димон». Основной посыл всех протестных мероприятий – остановить воровство и коррупцию во властных кругах.

В Екатеринбурге участники насчитали до 5000 человек, пришедших на митинг. А также сообщали о фактах задержания участников полицией. Напомним, митинг не согласовали в министерстве общественной безопасности области, указав в качестве причины для отказа антиконституционный характер акции.

Новый День: Полиция: задержаний на митинге не было, в отношении 11 человек составлены административные протоколы

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 26.03.17

«Принимают под крики «Позор» – как в Екатеринбурге прошел митинг против коррупции, организованный Навальным (ФОТО, добавлено ВИДЕО). / «Не надо воровать», «Где деньги?» – около тысячи человек пришли на несанкционированный митинг сторонников Навального в Екатеринбурге. ФОТО. / Уральский центр гражданской авиации, готовящий пилотов, попал под санкции США.

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