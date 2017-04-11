Куйвашев заявил, что выход молодёжи на митинги против коррупции – провокация

Губернатор Евгений Куйвашев считает участие молодых людей в антикоррупционных митингах «провокацией», связанной с предстоящим президентскими выборами. Об этом он заявил сегодня в ходе выступления в заксобрании, отвечая на вопрос депутата Елены Чечуновой.
«Сегодня в стране развёрнута широкомасштабная работа по борьбе с коррупцией. Нет неприкасаемых граждан, ни на каких должностях, приняты очень жёсткие антикоррупционные законы, которые позволяют поверить доходы и расходы любого чиновника. Но выход молодёжи на митинг 26 марта – это не есть борьба с коррупцией. я лишь могу констатировать, что началась президентская кампания. Та провокация, в которую были втянуты школьники, это сигнал всем нам – надо лучше работать каждому на своём месте», – заявил Куйвашев.
Напомним, на митинг против коррупции в Екатеринбурге 226 марта вышли несколько тысяч человек. Также стоит отметить, что заявления Куйвашева о борьбе с коррупцией во властных рядах и отсутствии неприкасаемых напрямую касаются его подчиненных. В частности, по подозрению в коррупционных преступлениях была арестована верхушка целого областного министерства (включая министра) – Мингосимущества. Суда над фигурантами пока не было.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
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