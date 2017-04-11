NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 11.04.17

Куйвашев заявил, что выход молодёжи на митинги против коррупции – провокация

Куйвашев заявил, что выход молодёжи на митинги против коррупции – провокация

Губернатор Евгений Куйвашев считает участие молодых людей в антикоррупционных митингах «провокацией», связанной с предстоящим президентскими выборами. Об этом он заявил сегодня в ходе выступления в заксобрании, отвечая на вопрос депутата Елены Чечуновой.

«Сегодня в стране развёрнута широкомасштабная работа по борьбе с коррупцией. Нет неприкасаемых граждан, ни на каких должностях, приняты очень жёсткие антикоррупционные законы, которые позволяют поверить доходы и расходы любого чиновника. Но выход молодёжи на митинг 26 марта – это не есть борьба с коррупцией. я лишь могу констатировать, что началась президентская кампания. Та провокация, в которую были втянуты школьники, это сигнал всем нам – надо лучше работать каждому на своём месте», – заявил Куйвашев.

Напомним, на митинг против коррупции в Екатеринбурге 226 марта вышли несколько тысяч человек. Также стоит отметить, что заявления Куйвашева о борьбе с коррупцией во властных рядах и отсутствии неприкасаемых напрямую касаются его подчиненных. В частности, по подозрению в коррупционных преступлениях была арестована верхушка целого областного министерства (включая министра) – Мингосимущества. Суда над фигурантами пока не было.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 11.04.17

В Нижнем Тагиле в квартире 23-летней девушки нашли 2,5 кг наркотиков (ФОТО). / Бронирование встало, туристы обрывают телефоны турагентств из-за новости о закрытии чартеров в Турцию. Из Екатеринбурга в неделю должны вылетать 10 тысяч человек. / Куйвашев не знает, когда Ельцин Центр вернет области долг.

Ссылки по теме

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter