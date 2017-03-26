«Не надо воровать», «Где деньги?» – около тысячи человек пришли на несанкционированный митинг сторонников Навального в Екатеринбурге / ФОТО

Публикации за 26.03.17

Трансляция обновлена 12:31 (время московское)

12:31 Видео с места событий и обобщенная инфомрация об акции – в ближайшее время.

12:28 У здания Ельцин центра каких-то выступлений и митингов также не случилось. Туда были стянуты силы полиции. Народ разошелся.

11:59 Полиция, по словам участников, не вмешивалась. По другим данным – были задержаны 4 человек.

11:58 Акция оказалась непродолжительной. Часть людей отправилась к Ельцин-центру. Часть – разошлись. Были и те, кто заявлял, что Навальный – сам вор.

11:23 Корреспонденты NDNews.ru будут рассказывать читателям, что происходит на митинге.

Екатеринбург (Новый День, служба информации РИА «Новый День») – В Екатеринбурге начался митинг против коррупции в России, который организовали сторонники Навального. Несмотря на то, что митинг несанкционированный, на него пришли сотни людей с плакатами. Как поведет себя полиция – пока не понятно.

Митинг, который ранее не согласовали власти, начался на площади Труда в Екатеринбурге. Несмотря на угрозы полиции – что забирать будут всех, кто не подчинился закону – на акцию протеста вышли сотни людей. Многие – с плакатами, на которых написаны логичные вопросы и призывы: «Не надо воровать!», «Где деньги?», «Нет коррупции!» и так далее.

Напомним, акции по инициативе Алексея Навального сегодня проходят в 60 городах России. Екатеринбург стал одним из муниципалитетов, где в проведении официального митинга было отказано – представитель министерства Александр Клешнин заявил, что цели митинга антиконституционны.

Екатеринбург. Другие новости 26.03.17

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