«Откуда баблишко?», «Коррупция ворует будущее» – протестные митинги прошли в крупных российских городах (ФОТО, ВИДЕО) / В Москве начались первые задержания активистов

Публикации за 26.03.17

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В крупных городах Сибири, Дальнего Востока и Урала прошли митинги против коррупции в России, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального. На протестные акции вышли от нескольких десятков до несколько тысяч человек. Наиболее многочисленные акции к этому часу прошли в Новосибирске, Иркутске, Красноярске, Владивостоке, Екатеринбурге. В ряде городов манифестации были несанкционированные и сопровождались массовыми задержаниями их участников. Сторонники Навального собираются провести шествие в центре Москвы, несмотря на запрет. По сообщениям очевидцев, в столице начались задержания активистов еще до начала акции. Ранее сообщалось, что акции против коррупции пройдут 26 марта в 60 городах страны.

Во Владивостоке, по данным СМИ, правоохранители задержали около 30 участников несогласованной властями акции на Привокзальной площади, в том числе ее организатора. Всего в митинге участвовали около тысячи человек. По данным портала Vl.ru, в настоящее время задержанных постепенно отпускают из Фрунзенского РОВД с протоколами задержания.

В Хабаровске, по данным издания Dvhab, около 200 участников несанкционированной акции после задержания организатора направились в центр города. Некоторые из них были задержаны.

Несколько человек были задержаны в Южно-Сахалинске во время протестной акции возле горотдела полиции.

Разрешенная акция состоялась в Новосибирске, где на площадке возле театра «Глобус», по данным мэрии, собрались 1500 человек. По оценкам НГС.Новости, численность митинга в Новосибирске превысила 2 тыс. человек. В то же время сторонники Навального сообщают, что на протестную акцию собрались около 4 тыс. человек. Ранее власти города запретили акцию, но вчера суд постановил, что такое решение незаконно. Участники акции развернули плакаты «Димон, из правительства вон», «Коррупция ворует будущее», «Продай дачи, построй дороги» и др. Собравшиеся принесли множество резиновых и пластмассовых желтых уточек, а кто-то пытался включить с телефона «Танец маленьких утят», сообщает Тайга.Инфо.

Антикоррупционный митинг в Новосибирске (фото – Тайга.Инфо)

Перед участниками выступил представитель незарегистрированной «Партии прогресса» Андрей Гладченко, а по телефону к ним обратился Навальный.

Митинг в Иркутске на площади перед кинотеатром «Баргузин» собрал около 500 человек, передает агентство FlashSiberia. Его участники держали плакаты «Димон, откуда деньги?», «Политики как подгузники: их надо почаще менять», «Лунтик, отвечай».

В Барнауле акция в формате гайд-парка прошла на площади Свободы в Барнауле, где, по информации полиции, собрались около 150 человек. Акция прошла спокойно, никто не был задержан.

В Чите митинг против коррупции прошел на площади Революции. По данным «Забмедиа», туда пришли и местные казаки с плакатами против Навального.

Акции прошли также в Красноярске, Томске, Омске, Тюмени, Челябинске, Екатеринбурге, Уфе, Ижевске.

Антикоррупционные акции были согласованы в 24 городах из ста, где были поданы заявки. В Москве мэрия отказалась согласовать митинг на Тверской. Столичные власти предлагали активистам собраться в Марьине или в Сокольниках, но те отказались и заявили, что выйдут на Тверскую. На этой неделе мэрия, полиция и прокуратура предупредили оппозицию о незаконности и недопустимости протестной акции и призвали не выходить на улицы.

Тем временем очевидцы сообщают о появлении полицейских автобусов на Тверской. Шеф-продюсер телеканала «Дождь» Маргарита Журавлева сообщила в твиттере, что на площади Тверская Застава находятся сотрудники ОМОНа в черной экипировке, спецтехника и передвижной оперативный штаб МВД.

В соцсетях также сообщают об усилении полиции в районе станций метро Белорусская, Маяковская и Тверская.

Блогер Денис Стяжкин сообщил в твиттере, что в районе станции метро Белорусская задержаны 10 человек.Также сообщается о двух задержаниях на Пушкинской площади, полицейские уводили людей под руки. По данным «Медиазоны», на Пушкинской площади сейчас находятся полторы тысячи человек.

Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Михаил Федотов сообщил в соцсети, что на Тверскую выехал правозащитник Андрей Бабушкин для предотвращения возможных конфликтов с полицией на акции против коррупции.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 26.03.17

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