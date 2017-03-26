Полиция насчитала около 8 тысяч участников несанкционированный акции в Москве

Публикации за 26.03.17

Столичный полицейский глав сообщил, что в месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице и на прилегающих территориях находятся порядка 7-8 тыс. человек.

В полиции добавили, что правоохранители устанавливают лиц, распыливших газ во время проведения несанкционированной акции в центре Москвы. «При проведении несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице города Москвы неизвестными лицами на Пушкинской площади был распылен газ раздражающего действия», – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве на несогласованном властями антикоррупционном митинге задержан оппозиционер Алексей Навальный. В отношении него составлен протокол об административном нарушении по статье 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

По данным СМИ, задержания на Пушкинской площади продолжаются. Полицейские вытесняют протестующих с площади, в ход идут дубинки. Также сообщается, что 15 человек задержаны на Манежной площади.

Москва, Служба информации

Москва. Другие новости 26.03.17

В Петербурге несколько тысяч человек вышли на митинг против коррупции (ФОТО). Протестующие двинулись к Дворцовой площади. / Навального задержали в центре Москвы. / Полиция: задержаний на митинге не было, в отношении 11 человек составлены административные протоколы (ФОТО). Читать дальше

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