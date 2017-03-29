«Власть должна услышать школьников и студентов» / Победители «Ники» вступились за задержанных участников воскресного протеста (ВИДЕО)

Публикации за 29.03.17

Российские режиссеры, ставшие лауреатами кинематографической премии «Ника», со сцены выступили в поддержку задержанных участников антикоррупционных протестов с требованием отставки премьера Дмитрия Медведева, прошедших в городах по всей России 26 марта, и призвали власти прислушаться к митингующим. В Госдуме уже обвинили деятелей кино в непатриотичности.

Режиссер Александр Сокуров, получивший «Нику» в почетной номинации «Честь и достоинство», выступил с большой речью, в которой назвал ошибкой отсутствие диалога с вышедшей на улицы молодежью. Его выступление неоднократно прерывалась аплодисментами и выкриками «Браво!».

«Я, как и многие из нас, в воскресенье смотрел на то, что происходило в стране, – заявил кинематографист. – Мне кажется, что государство совершает большую ошибку, ведя себя столь фамильярно с молодыми людьми, со школьниками и студентами». «Надо услышать их (молодежь – прим. ред.), – отметил режиссер. – Но никто из наших политиков с ними не разговаривает… Они боятся это делать. Почему? Это невозможно, больше терпеть это невозможно».

Сокуров обратил внимание на действия правоохранительных органов на массовых акциях, особенно в отношении девушек и женщин. «Я хочу обратиться к нашим депутатам. К мужчинам-депутатам, потому что женщины такого закона нового не примут. Давайте мы примем закон, который запрещает арестовывать и вообще прикасаться к женщинам и девушкам, участвующим в протестных акциях», – предложил режиссер.

Сокуров также заявил о важности просвещения и гуманитарного развития, которые должны, по его мнению, избавить страну от «дикости, возможных политических катастроф». «Мы с вами должны делать все, чтобы гуманитарное развитие нашего общества, наших молодых людей происходило, потому что все, что связано с подменой просвещения, образования, с какими-то религиозными догматами, все, что связано с введением в гражданское и политическое пространство религиозных институций, ведет к развалу страны», – подчеркнул он.

Позицию Сокурова поддержал режиссер Александр Митта, получивший «Нику» «За выдающийся вклад в отечественный кинематограф». «Я разделяю тревоги и отчаянье, мы все озабочены тем, как растет наше поколение, чтобы оно выросло под нашими заботами, а не пугалками», – отметил Митта.

В поддержку задержанных также выступил режиссер Алексей Красовский, лауреат премии «Открытие года» за фильм «Коллектор». Красовский попросил киносообщество «использовать свою власть, чтобы что-то изменить в их судьбе». Глава театра «Ленком» Марк Захаров в ответ сказал ему: «Счастлив, что Красовский сказал о некоторых наших болевых и тяжелых проблемах нашей жизни».

Режиссер Виталий Манский, получая награду за документальный фильм «В лучах солнца» о Северной Корее, заявил, что у нас «пока не Северная Корея», но «страну мы просрали, поэтому мы хуже Северной Кореи», сообщает газета «Коммерсантъ».

Актриса Елена Коренева, которая получила «Нику» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Ее звали Муму», затронула тему «политзаключенных» в России.

На политические заявления деятелей кино уже отреагировали в Госдуме. Депутат от «Единой России» Евгений Федоров обвинил режиссеров в непатриотичности. По его мнению, выступившие накануне кинематографисты сбегут из России, как только начнутся настоящие волнения.

«Когда здесь начнется кровавая каша, их просто не будет. Они будут из Лондона наблюдать, как тут вырезают миллионы людей на улицах Москвы, Питера, как происходит распад страны, как происходит война всех со всеми и ликвидация русского народа, – приводит комментарий депутата радиостанция «Говорит Москва». – Я думаю, что у них просто отсутствует понятие патриотизма и понятие любви к Отечеству».

Парламентарий указал, что режиссеры получают господдержку вопреки политике, которая должна проводиться в интересах Отечества: «Это специфика внешнего управления – то есть, им дают, потому что это можно на Западе».

Накануне в Театре им. Моссовета прошло юбилейная, 30-я церемония вручения национальной премии Российской Академии кинематографических искусств «Ника». Лучшим режиссером был назван Андрей Кончаловский, лучшим фильмом – его лента «Рай». Награду за лучшую мужскую и женскую роль досталась соответственно Тимофею Трибунцеву, сыгравшему в картине Николая Досталя «Монах и бес», и Юлии Высоцкой за работу в фильме «Рай». Лучшим сценаристом стал Юрий Арабов («Монах и бес»). За лучшую музыку наградой отмечен Эдуард Артемьев (фильм «Герой»).

Москва, Светлана Петрова

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