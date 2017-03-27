СКР начал проверку фактов денежного вознаграждения участников воскресного протеста

Публикации за 27.03.17

Следственный комитет РФ располагает оперативной информацией о предложениях вознаграждения в случае задержания за участие в несанкционированной массовой акции 26 марта в Москве не только подросткам, но и другим участникам мероприятия. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба ведомства.

В настоящее время следователи Главного управления по расследованию особо важных дел проверяют следственным путем эту информацию в рамках уголовного дела, расследуемого по ст. ст. 213, 317 и 318 (хулиганство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что есть определенные подтверждения тому, что несовершеннолетним участникам несанкционированной акции в Москве, организованной Алексеем Навальным, было обещано денежное вознаграждение.

«Есть определенные подтверждения этому. Если органы защиты правопорядка посчитают необходимым, наверное, какие-то подтверждения этому будут предоставлены», – сказал Песков, комментируя итоги воскресного протеста в Москве.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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