Кремль о воскресном протесте: законные требования граждан без внимания не останутся

Публикации за 27.03.17

Президент РФ Владимир Путин в курсе прошедшей накануне массовой антикоррупционной акции протеста с требованием отставки главы премьер-министра Дмитрия Медведева. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, Кремль с уважением относится к законным требованиям граждан и не оставит их без внимания, однако отметил, что вызывает опасение использование активных граждан в незаконных целях и привлечение подростков за деньги на несанкционированные мероприятия.

По словам Пескова, Кремль примет во внимание те требования и тот настрой, которые были продемонстрированы обществом в ходе именно согласованных акций, состоявшихся в полном соответствии с законом.

«В некоторых городах митинги были согласованы, они были разрешены и прошли в строгом соответствии с законом без каких-либо эксцессов. В этих случаях, безусловно, эти лозунги, эти, скажем так, предложения и так далее, которые озвучивались, критика, которая озвучивалась, она будет приниматься во внимание», – сказал Песков, слова которого цитирует РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что в Кремле с уважением относятся к гражданской позиции людей, но только в том случае, если они высказывают ее в формате, предусмотренном законом. Он уточнил, что «мы не можем проявлять такого же уважения к тем, кто сознательно вводит людей в заблуждение, и тем, кто сознательно это сделал вчера и накануне, спровоцировав незаконные действия».

В то же время он отметил, что есть определенные подтверждения тому, что несовершеннолетним участникам несанкционированной акции в Москве, организованной Алексеем Навальным, было обещано денежное вознаграждение. «Есть определенные подтверждения этому. Если органы защиты правопорядка посчитают необходимым, наверное, какие-то подтверждения этому будут предоставлены», – сказал Песков.

По его словам, опасения в Кремле вызывает и то, что кто-то может продолжить использовать людей, занимающих активную гражданскую позицию, в своих целях, призывая их участвовать в незаконных акциях.

Пресс-секретарь главы государства также добавил, что в Кремле достаточно трезво анализируют масштабы вчерашней акции и не склонны ни преуменьшать, ни преувеличивать этих масштабов, но не могут согласиться с заявлениями госдепа США и ЕС, призвавших немедленно освободить всех задержанных участников несанкционированной акции в России.

Примечательно, что пресс-секретарь президента РФ оставил без комментариев вопрос журналистов, считают ли в Кремле целесообразным, если бы премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ответил на обвинения Алексея Навального и его сторонников о «тайной империи».

Вместе с тем Песков уклончиво ответил на вопрос о том, почему центральные телеканалы обошли вниманием протестные акции. По его словам, неправомерно говорить, что информация о несанкционированных воскресных акциях при освещении в СМИ ограничивается или закрывается.

«Относительно того, где кто что показывал, наверное, это не к нам вопрос. Мы не формируем редакционную политику телеканалов, телеканалы показывают то, что они считают важным и значимым», – сказал Песков и добавил, что такая ситуация, что бы ни показывали телеканалы, – никоим образом не ограничивает возможности граждан получать любую информацию.

«Информация обильна, она абсолютно свободна в своем хождении, распространении. Поэтому здесь в данном случае никаких ни опасений, ни озабоченностей быть не может», – добавил пресс-секретарь президента РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 27.03.17

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