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Скандалы и происшествия

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Публикации за 26.03.17

СМИ: на незаконной акции в центре Москвы задержаны более 500 человек
фото «Медиазона»

СМИ: на незаконной акции в центре Москвы задержаны более 500 человек

Число задержанных на несанкционированной акции против коррупции в центре Москвы превысило 500 человек. Об этом передает со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства сообщил, что к 17:00 мск задержаны более 500 человек. Задержанных доставляют в разные столичные ОВД. Источник предположил, что в отношении большинства из них будут составлены административные протоколы по ст. 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Часть будет отпущена после беседы, добавил он.

Ранее СМИ сообщали о более 300 задержанных на несогласованной акции в столице.

Также сообщается о задержании сотрудников Фонда по борьбе с коррупцией, организовавших трансляцию с протестной акции. Cледственные действия проводятся по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды), передает «Медуза».

Ранее на незаконной акции в центре Москвы был задержан основатель ФБК Алексей Навальный. На него составили протокол об административном нарушении по статье 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Первые задержания в центре Москвы начались еще до начала акции. Правоохранители начали задерживать людей с плакатами, собиравшихся на Пушкинской площади и около станции метро Белорусская, передает РБК. Массовые задержания начались, когда активисты стали собираться возле памятника Пушкину. Полицейские перед этим просили их разойтись, призывая проехать на согласованное место акции в парк Сокольники. Однако собравшиеся проигнорировали призывы силовиков.

Ранее мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против коррупции на Тверской, организуемый сторонниками Навального. Столичные власти предлагали активистам собраться в Марьине или в Сокольниках, но те отказались и заявили, что выйдут на Тверскую. В минувшую пятницу мэрия, полиция и прокуратура предупредили оппозицию о незаконности и недопустимости протестной акции и призвали не выходить на улицы.

Москва, Служба информации

Москва. Другие новости 26.03.17

Полиция насчитала около 8 тысяч участников несанкционированный акции в Москве. / В Петербурге несколько тысяч человек вышли на митинг против коррупции (ФОТО). Протестующие двинулись к Дворцовой площади. / Навального задержали в центре Москвы.

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