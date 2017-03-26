Навального задержали в центре Москвы

Публикации за 26.03.17

Основатель Фонда по борьбе с коррупцией Алексей Навальный задержан сотрудниками полиции во время несогласованной акции против коррупции в центре Москвы, сообщил директор ФБК Роман Рубанов. По его данным, оппозиционера задержали на Тверской улице.

В то же время Life сообщает, что полицейские задержали Навального на Триумфальной площади после того, как он вышел из метро.

Корреспондент издания «Медиазона» сообщает, что у полицейского автобуса с Навальным собралась толпа протестующих, которые потребовали отпустить оппозиционного политика. Активисты попытались помешать проезду автобуса с Навальным, вытащив припаркованную машину на дорогу, однако оппозиционер попросил не отбивать его у полиции. Автобус с Навальным уже уехал.

По последним данным, на Пушкинской площади начались массовые задержания участников несанкционированной акции. Перед этим, сообщает журналист Филипп Киреев, полицейские через громкоговорители попросили протестующих проехать в Сокольники на согласованную акцию.

Представитель штаба оппозиционеров сообщил, что в районе Пушкинской площади правоохранители задержали более 10 человек. Позже портал «ОВД-Инфо» сообщил, что в центре Москвы задержано не менее 130 человек. Официальных подтверждений о задержаниях из полиции пока не поступало. По информации телеканала «Дождь», при задержаниях участников несанкционированного митинга в центре Москвы полиция применила дубинки.

Напомним, мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против коррупции на Тверской. Столичные власти предлагали активистам собраться в Марьине или в Сокольниках, но те отказались и заявили, что выйдут на Тверскую. На этой неделе мэрия, полиция и прокуратура предупредили оппозицию о незаконности и недопустимости протестной акции и призвали не выходить на улицы.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 26.03.17

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