В Москве возбуждено уголовное дело о нападении на полицейского во время антикоррупционной акции

Публикации за 27.03.17

Московский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) во время несогласованной протестной акции 26 марта в центре российской столицы. Как сообщила пресс-служба ведомства, сейчас определяется круг подозреваемых.

По версии следствия, 26 марта в центре Москвы 33-х летнему полицейскому, находившемуся при исполнении своих служебных обязанностей, в том числе по осуществлению охраны общественного порядка, неизвестные лица умышленно нанесли множественные удары неустановленным предметом в область головы. В тяжелом состоянии сотрудник полиции доставлен в столичную больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лиц, причастных к совершению преступления.

Стоит отметить, что вчерашняя несогласованная антикорупционная акция в центре Москвы завершилась массовыми задержаниями демонстрантов. Как сообщал накануне столичный главк МВД, всего в отделы внутренних бел были доставлены около 500 человек.

Между тем, по предварительным данным, которые сегодня приводит «ОВД-Инфо», на Тверской улице и около нее было задержано 1030 человек. Их развезли по 51 разным отделениям полиции. Более 100 протестантов до сих пор остаются в органах внутренних дел.

Большинство отпущенных из отделений задержанных были оформлены по статье 20.2 КоАП, которая предусматривает штраф до 20 тысяч рублей за «нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания». Им предстоят судебные разбирательства.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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