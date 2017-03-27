Незаконный митинг стоил Навальному 20 тысяч рублей

Публикации за 27.03.17

Тверской районный суд Москвы признал учредителя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального виновным в организации не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания (передвижения) граждан в общественных местах с последующим нарушением порядка. Как передает РАПСИ, Навальному назначено административное наказание в виде штрафа 20 тыс. рублей.

Согласно материалам дела, Навальный являлся организатором митинга против коррупции. Массовое мероприятие состоялось в Москве 26 марта. Оппозиционер и его адвокат Ольга Михайлова заявляли, что митинг на Тверской улице был согласован, поскольку столичное правительство в трехдневный срок не успело предложить альтернативную площадку. Этот аргумент они подкрепили выдержкой из постановления Конституционного суда РФ, согласно которой отсутствие своевременного предложения об альтернативном времени или месте предполагаемого мероприятия со стороны властей, делает митинг согласованным.

«Все юридические требования к согласованию вчерашнего митинга против коррупции считаю соблюденными на сто процентов», – отметил Навальный в ходе судебного заседания. Он также подчеркнул, что, как и многие другие задержанные, абсолютно логично исходили из факта законности мероприятия.

Михайлова в свою очередь также заявила о подлоге, совершенном полицейскими, которые задержали Навального. По ее словам, изначально были составлен написанный от руки рапорт, согласно которому Навального собирались привлечь к ответственности за нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия (ч.1 ст.20.2 КоАП РФ). «К моему доверителю было применено длительное административное задержание, которое можно было оправдать лишь его привлечением по более тяжелой статье, предусматривающей наказание в виде ареста», – объяснила адвокат оппозиционера замену рукописного рапорта на печатный, охарактеризованную как подлог.

В ходе заседания суд не стал удовлетворять заявление Михайловой о вынесении частного определения в связи с возможным подлогом. Также суд отказал адвокату в ходатайстве об истребовании и изучении видеозаписи из отдела полиции и оригинальных документов по делу, а также в допросе свидетелей – сторонников Навального и проводивших задержание сотрудников правоохранительных органов. Сам оппозиционер просил вызвать в суд для пояснений председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, мотивируя это тем, что действия главы кабмина вызвали недовольство граждан и побудили народ выйти на улицы с протестом. Указанное ходатайство Навального было также оставлено без удовлетворения.

Как писал «Новый День», в ходе несогласованного публичного мероприятия в центре Москвы полицейские и сотрудники Росгвардии задержали порядка 500 человек. Всего на Тверской и прилегающих территориях собралось порядка 7-8 тысяч человек. В ГУ МВД по Москве заявляли, что в момент акции неизвестные злоумышленники распылили газ раздражающего действия.

Москва, Иван Гридин

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