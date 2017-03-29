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Публикации за 29.03.17

Глава РПЦ обвинил интеллигенцию в преступлениях против Бога, народа и России
Патриарх Кирилл. Фото с сайта РПЦ

Глава РПЦ обвинил интеллигенцию в преступлениях против Бога, народа и России

Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) назвал интеллигенцию главным виновником Октябрьской революции 1917 года и преступлений против Бога, народа и страны. Об этом патриарх Кирилл заявил на заседании палаты попечителей Патриаршей литературной премии.

«Все, что произошло в ХХ веке, эта мясорубка, которая перемолола всю интеллигенцию, не является ли органическим следствием страшных преступлений, которые интеллигенция совершила против веры, против Бога, против своего народа, против своей страны?» – сказал глава РПЦ и подчеркнул, что «интеллигенция в первую очередь несла ответственность за страшные события столетней давности».

Вместе с тем патриарх выразил сожаление, что сейчас продолжается «война исторических аргументов», а «общество до сих пор не примирилось в полной мере в том, что касается оценки событий столетней давности».

«Наверное, трактовки останутся разными, но необходимо сделать все, чтобы их разнообразие не провоцировало новых гражданских конфликтов», – отметил патриарх.

«Слишком много крови было пролито, слишком большая цена была заплачена за то, чтобы мы могли преодолеть в наших сегодняшних реалиях последствия былой смуты, исключить возможность ее влияния на нашу жизнь», – добавил глава РПЦ.

Москва, Анастасия Смирнова

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