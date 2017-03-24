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Екатеринбург

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Публикации за 24.03.17

Сторонникам Навального напомнили о штрафах и арестах за несанкционированные митинги

Сторонникам Навального напомнили о штрафах и арестах за несанкционированные митинги

ГУ МВД по Свердловской области выступило со специальным заявлением в связи с тем, что сторонники Алексея Навального намерены провести акцию протеста в Екатеринбурге, несмотря на отказ в ее согласовании.

«В связи с распространенной в СМИ информацией о намерении группы граждан, несмотря на запрет, провести 26 марта в Екатеринбурге публичную акцию, органы внутренних дел призывают жителей и гостей города не участвовать в незаконных шествиях и митингах. Полиция готова действовать в соответствии с оперативной ситуацией на вверенной территории и при необходимости предпримет меры по недопущению дестабилизации обстановки. Любые попытки противоправных действий будут пресечены в строгом соответствии с нормами действующего законодательства, а виновные привлечены к предусмотренной ответственности», – говорится на сайте главка. Более конкретно расшифровывать эти понятия в пресс-службе отказались, подчеркнув лишь, что будут приняты все необходимые меры для защиты правопорядка.

За неисполнение организатором или участником публичного мероприятия порядка, установленного ФЗ № 54, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 10 тысяч до 600 тысяч рублей, обязательных работ на срок до 200 часов или административного ареста до 15 суток.

Напомним, ранее Ленинский райcуд поддержал позицию областного министерства общественной безопасности и отказал в удовлетворении иска об отмене решения министерства, запретившего проведение антикоррупционного митинга. По словам представителя МОБ Олега Малишевского, запланированный митинг направлен против премьер-министра Дмитрия Медведева, что говорит о намерении подорвать конституционные основы. Сегодня областной суд оставил это решение в силе.

Руководитель штаба Навального в Екатеринбурге Виктор Бармин заявил, что , только пока не известно, в какой форме. В группе мероприятия «ВКонтакте» отметились, что пойдут, 3300 человек, «возможно, пойдут» – 1700 человек.

Напомним, протестные акции были заявлены сторонниками Навального в 79 регионах страны как реакция на фильм-расследование «Он вам не Димон», посвященный возможным фактам коррупции со стороны премьер-министра Дмитрия Медведева.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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