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Екатеринбург

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Публикации за 21.03.17

Сторонники Навального так и не сумели добиться разрешения митинга в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Сторонники Навального так и не сумели добиться разрешения митинга в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Сегодня суд отказал координатору штаба Алексея Навального в Екатеринбурге в удовлетворении иска к министерству общественной безопасности, касающегося проведения митинга «Он вам не Димон».

Как передает корреспондент NDNews.ru, cудья Ольга Савинова поддержала позицию представителя министерства общественной безопасности Олега Малишевского и отказала в удовлетворении иска об отмене решения министерства, запретившего проведение антикоррупционного митинга. Сегодня Малишевский заявил, что митинг против коррупции противоречит доктрине информационной безопасности России, подписанной Владимиром Путиным 5 декабря 2016 года. Речь идет о вопросах территориальной целостности и недопустимости экстремистских выступлений.

Административный истец – координатор штаба Навального в Екатеринбурге Виктор Бармин заявил суду, что чиновники министерства общественной безопасности региона нарушили закон, отказав в проведении митинга. Он попросил признать отказ недействительным и согласовать проведение митинга на площади труда 26 марта.

По словам представителя МОБ Олега Малишевского, запланированный митинг направлен против премьер-министра Дмитрия Медведева, что говорит о намерении подорвать конституционные основы.

После оглашения резолютивной части решения Виктор Бармин заявил, что протестная акция состоится в любом случае, только пока не известно, в какой форме.

Напомним, протестные акции были заявлены сторонниками Навального в 79 регионах страны как реакция на фильм-расследование «Он вам не Димон», посвященный возможным фактам коррупции со стороны премьер-министра Дмитрия Медведева.

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

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