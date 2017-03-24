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Публикации за 24.03.17

Сторонники Навального выйдут на протестную акцию, несмотря на запрет

Сторонники Навального выйдут на протестную акцию, несмотря на запрет

Организаторы антикоррупционной акции в Москве 26 марта намерены провести шествие, несмотря на запрет властей. Как сообщила пресс-секретарь пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, оппозиционеры намерены придерживаться ранее заявленного плана.

«Мы собираемся придерживаться плана, который Алексей (Навальный) изложил в видео и посте. Если не была предложена альтернативная площадка в установленные сроки, то митинг проводится на заявленном месте», – сказала Ярмыш, слова которой цитирует «Интерфакс».

Пресс-секретарь навального также отметила, что изначально организаторы подавали только одно уведомление о проведении митинга на Тверской, а не пять, как сообщили в мэрии Москвы.

Ранее Навальный предложил провести акцию в формате прогулки по Тверской улице между станциями метро «Белорусская» и «Охотный ряд» по тротуарам по ходу движения транспорта. «Настоящее шествие получится. Только без начала и конца. Плакаты и российские флаги приветствуются, но (тут сами понимаете) они повышают вероятность задержания», – написал он на своем сайте.

Ранее в мэрии Москвы и столичной полиции предупредили организаторов акции и потенциальных участников о недопустимости нарушения закона. В пресс-службе столичном главке МВД отметили, что полиция предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка, поскольку акция является несогласованной.

Москва, Светлана Антонова

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