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Екатеринбург

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Публикации за 26.05.17

Сторонники Навального для антикоррупционного митинга заявляют сразу девять площадок

Сторонники Навального для антикоррупционного митинга заявляют сразу девять площадок

Сторонники Алексея Навального в Екатеринбурге намерены 29 мая подать заявки на проведение антикоррупционных митингов 12 июня.

Как рассказал NDNews.ru кординатор штаба Алексея Навального Виктор Бармин, в Екатеринбурге он намерен предложить министерству общественной безопасности девять различных площадок под проведение протестной акции.

Митинг 12 июня станет продолжением серии протестных акций, посвященных фильму ФБК о деятельности премьера Дмитрия Медведева «Он вам не Димон».

В Екатеринбурге акция не была согласована, но ее все равно посетили порядка трех тысяч человек. Ряд участников – среди них и подростки – были задержаны.

Екатеринбург, Максим Бородин

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