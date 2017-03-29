Девятый участник митинга против коррупции в Екатеринбурге получил штраф

Публикации за 29.03.17

В Екатеринбурге судебная инстанция сегодня вынесла очередное решение в отношении участника несанкционированного митинга 26 марта.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на этот раз слушание состоялось в Верх-Исетском районном суде областного центра. На заседании рассматривалось дело 21-летнего Максима Торохтия, задержанного среди прочих полицией на митинге против коррупции в минувшее воскресение неподалеку от Ельцин Центра. Молодой человек признан виновным по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). В качестве наказания ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

Всего во время митинга в воскресение в Екатеринбурге полиция задержала 12 человек. 27 марта, в понедельник, Ленинский райсуд Екатеринбурга оштрафовал восьмерых задержанных на площади Труда активистов. Каждому из них суд назначил штраф в размере 10 тыс. рублей за совершение правонарушения по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ. Еще четверых полиция «повязала» у Ельцин Центра – это территория Верх-Исетского суда. «Рассмотрение оставшихся трех материалов должно состояться сегодня, 29 марта», – уточнила пресс-секретарь Свердловского областного суда Екатерина Масленникова.

Напомним, антикоррупционные митинги, инициированные оппозиционером Алексеем Навальным после презентации расследования «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) «Он вам не Димон» в отношении премьер-министра России Дмитрия Медведева, прошли 26 марта по всей России. В большинстве городов, в том числе в Екатеринбурге, власти запретили массовые акции протеста. Однако активисты все равно вышли на улицы. В уральской столице сотни горожан прошли колоннами от площади Труда до президентского центра.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 29.03.17

УФАС наказало сысертских коммунальщиков на сто тысяч рублей. / В Нижнем Тагиле девочка разбила лицо, поскользнувшись на детской площадке. Следователи и прокуратура проводят проверку. / «Отравились все команды, одному мальчику стало плохо на поле»: подробности ЧП в «Курганово». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»