Девять участников митинга против коррупции в Екатеринбурге обжаловали штрафы

Публикации за 18.04.17

В Свердловском областном суде сегодня начинается пересмотр постановлений в отношении задержанных 26 марта на антикоррупционном митинге. На данный момент в судебную инстанцию поступило 9 апелляционных жалоб от жителей города, получивших штрафы за участие в акции протеста.

Как передает корреспондент NDNews.ru, 18 апреля в 14:30 начнется рассмотрение апелляции на постановление Ленинского районного суда в отношении Анатолия Мельчакова. Молодой человек был признан виновным по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования») и приговорен к штрафу в размере 10 тысяч рублей. Еще три жалобы от оштрафованных Леонида Винокурова, Ивана Курина и Леонида Мельчакова Свердловский облсуд изучит 3 и 4 мая.

«Наряду с этим к нам поступили еще пять апелляций, они сейчас в стадии назначений дат заседаний. Таким образом, к настоящему времени мы располагаем девятью жалобами на решения нижестоящих инстанций», – уточнила нашему агентству руководитель пресс-службы областного суда Екатерина Масленникова.

Всего во время митинга 26 марта в Екатеринбурге полиция задержала 12 человек. На следующий день Ленинский райсуд Екатеринбурга оштрафовал восьмерых задержанных на площади Труда активистов. Каждому из них суд назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. Позднее еще четыре дела рассмотрел Верх-Исетский райсуд. Судебная инстанция на такую же сумму оштрафовала трех человек, которых сотрудники правоохранительных органов «повязали» на акции протеста у Ельцин Центра. Еще один административный материал – по задержанию 17-летней Софьи Мурзиной – суд направил в отдел полиции по делам несовершеннолетних.

Антикоррупционные митинги, инициированные оппозиционером Алексеем Навальным после презентации расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «Он вам не Димон» в отношении премьер-министра России Дмитрия Медведева, прошли 26 марта по всей России. В большинстве городов, в том числе в Екатеринбурге, власти запретили массовые акции протеста. Тем не менее, активисты все равно вышли на улицы. В уральской столице сотни горожан прошли колоннами от площади Труда до президентского центра. Аналогичная массовая акция протеста прошла также в Нижнем Тагиле – там также были оштрафованы, по разным данным, около 10 человек.

Расследование ФБК было опубликовано в начале марта: авторы утверждали, что премьер-министр участвует в коррупционных схемах, а также пользуется частными домами и яхтами, которые, предположительно, оформлены на структуры и лица, близкие к главе правительства. Медведев счел расследование «нападками», которые выгодны людям, «у которых есть конкретные политические цели». Создателя ФБК Навального он назвал «судимым персонажем», который «открыто призывает сделать его президентом».

Екатеринбург, Игнат Бакин

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