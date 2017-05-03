«Локализованный» лесной пожар на химзаводе в Красноуральске разгорелся снова. Глава города сбежал от журналистов (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 03.05.17

На заброшенной территории химического завода в Красноуральске продолжает гореть лес, хотя накануне региональное управление МЧС отчитывалось о том, что пожар потушен. Сегодня журналисты Пятого канала и местный гражданский активист обнаружили на том же месте горящие деревья и шпалы. Пожарных съемочная группа на месте ЧП не застала.

Здесь и далее: фото Дмитрия Ивашевского

«Сложно сказать, горит то же место или другое. Пожар мог начаться снова, это обычное дело для такой погоды. Площадь возгорания – 500 квадратных метров, работают два пожарных подразделения, угрозы распространения пожара нет», – сообщила NDNews.ru официальный представитель ведомства Наталья Зырянова.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=TJpcUIOeWbQ&rel=0">Video</a> Пожар на Красноуральском химзаводе

«Горит там же. Забор уже выгорел, и пламя идет вдоль здания завода по подлеску», – утверждает местный активист Дмитрий Ивашевский, приславший в редакцию свежие фото пожара.

Как уже сообщало наше агентство, особое беспокойство у общественников вызывает тот факт, что рядом с горящим лесом разлито озеро из кислоты и щелочи – оно образовалось, когда цистерны и оборудование для переработки химикатов распилили на металлолом. От сильного жара ядовитые вещества могут начать испаряться.

Как стало известно NDNews.ru , главный вопрос, который волнует уже не только красноуральцев, но и федеральных чиновников, – почему не организована охрана территории с взрывчатыми веществами и химикатами. Прибывшие в город журналисты Пятого канала городским властям его задать не смогли: глава города внезапно передумал давать интервью, хотя оно было запланировано.

Напомним, остановленный Красноуральский химзавод попадает в сводку ЧП уже не в первый раз. После целой череды инцидентов, среди которых пожары и вооруженное нападение, выставить охрану на предприятии, производившем взрывчатку, так и не посчитали нужным. Ситуацию вроде бы взял на личный контроль представитель при президенте РФ по вопросам экологии Сергей Иванов. Однако тонны тротила продолжают лежать на полигоне без охраны, в чем лично убедились корреспонденты NDNews.ru.

Красноуральск, Антон Гуськов, служба информации РИА «Новый День»

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