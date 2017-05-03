NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 03.05.17

«Локализованный» лесной пожар на химзаводе в Красноуральске разгорелся снова. Глава города сбежал от журналистов (ФОТО, ВИДЕО)

«Локализованный» лесной пожар на химзаводе в Красноуральске разгорелся снова. Глава города сбежал от журналистов (ФОТО, ВИДЕО)

На заброшенной территории химического завода в Красноуральске продолжает гореть лес, хотя накануне региональное управление МЧС отчитывалось о том, что пожар потушен. Сегодня журналисты Пятого канала и местный гражданский активист обнаружили на том же месте горящие деревья и шпалы. Пожарных съемочная группа на месте ЧП не застала.

Здесь и далее: фото Дмитрия Ивашевского
Здесь и далее: фото Дмитрия Ивашевского

«Сложно сказать, горит то же место или другое. Пожар мог начаться снова, это обычное дело для такой погоды. Площадь возгорания – 500 квадратных метров, работают два пожарных подразделения, угрозы распространения пожара нет», – сообщила NDNews.ru официальный представитель ведомства Наталья Зырянова.

Пожар на Красноуральском химзаводе

«Горит там же. Забор уже выгорел, и пламя идет вдоль здания завода по подлеску», – утверждает местный активист Дмитрий Ивашевский, приславший в редакцию свежие фото пожара.

Как уже сообщало наше агентство, особое беспокойство у общественников вызывает тот факт, что рядом с горящим лесом разлито озеро из кислоты и щелочи – оно образовалось, когда цистерны и оборудование для переработки химикатов распилили на металлолом. От сильного жара ядовитые вещества могут начать испаряться.

Новый День: ''Локализованный'' лесной пожар на химзаводе в Красноуральске разгорелся снова. Глава города сбежал от журналистов (ФОТО, ВИДЕО)

Как стало известно NDNews.ru , главный вопрос, который волнует уже не только красноуральцев, но и федеральных чиновников, – почему не организована охрана территории с взрывчатыми веществами и химикатами. Прибывшие в город журналисты Пятого канала городским властям его задать не смогли: глава города внезапно передумал давать интервью, хотя оно было запланировано.

Новый День: ''Локализованный'' лесной пожар на химзаводе в Красноуральске разгорелся снова. Глава города сбежал от журналистов (ФОТО, ВИДЕО)

Напомним, остановленный Красноуральский химзавод попадает в сводку ЧП уже не в первый раз. После целой череды инцидентов, среди которых пожары и вооруженное нападение, выставить охрану на предприятии, производившем взрывчатку, так и не посчитали нужным. Ситуацию вроде бы взял на личный контроль представитель при президенте РФ по вопросам экологии Сергей Иванов. Однако тонны тротила продолжают лежать на полигоне без охраны, в чем корреспонденты NDNews.ru.

Красноуральск, Антон Гуськов, служба информации РИА «Новый День»

Красноуральск. Другие новости 03.05.17

На ЖБИ горит сухая трава: весь район заволокло дымом (ФОТО). / Федерация выделила Свердловской области 315 миллионов на благоустройство дворов и парков. / Прокуратура и Росрыболовство заинтересовались мором рыбы в озере Щучьем.

Ссылки по теме

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter