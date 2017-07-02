На территории Красноуральского химзавода произошел пожар

В Красноуральске на территории химзавода снова случился пожар. Загорелся мазут на площади 70 кв. метров. По словам очевидцев, сегодня ночью в районе химзавода в Красноуральске все заволокло черным дымом. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, около 00-20 поступило сообщение о пожаре. На борьбу с огнем отправили 2 машины и 6 пожарных. Справиться с ЧП удалось за час, пострадавших и угрозы для населения нет.

По информации спасателей, загорелись остатки мазута в резервуаре, площадь пожара составила 70 кв. метров. Добавим, это далеко не первый пожар на химзаводе за это лето. До этого на территории близ бывшей площадки по производству тротила горела трава, ее подожгли похитители рельсов с заброшенной территории. В другом случае пожар возник после работы бригады, разрезавшей на металлолом линию электропередачи.

После целой череды инцидентов, среди которых пожары и вооруженное нападение, выставить охрану на предприятии, производившем взрывчатку, так и не посчитали нужным. Ситуацию вроде бы взял на личный контроль представитель при президенте РФ по вопросам экологии Сергей Иванов. Однако тонны тротила продолжают лежать на полигоне без охраны, в чем лично убедились корреспонденты NDNews.ru.

Красноуральск. Бывший химзавод

Красноуральск, служба информации

Красноуральск. Другие новости 02.07.17

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