Когда плевать губернатору и представителю президента Иванову. Жизнь в городе тротиловых залежей продолжается (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 19.04.17

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Город Красноуральск прогремел на всю Россию зимой этого года – тогда группа вооруженных людей устроила перестрелку на территории полузаброшенного предприятия, где ранее производили тротил. Саму историю быстро замяли, представители официальных ведомств успокаивали, что тротила на бывшем химзаводе нет, и потому людям не о чем беспокоиться. Но местные жители просили помощи, даже дошли до спецпредставителя президента России, который пообещал прислать на охрану Росгвардию. Гвардейцев в Красноуральске нет, а взрывчатка в свободном доступе – есть. А еще – сотни безработных красноуральцев, которым нужно на что-то жить. О том, во что превратился некогда процветавший завод, как он тянет в пропасть за собой весь город и почему Куйвашев ни разу не навестил красноуральцев за пять лет своего срока, в специальном репортаже NDNews.ru.

Город Красноуральск находится примерно в трех часах езды от Екатеринбурга, но между сравнительно благополучной уральской столицей и маленьким населенным пунктом, который когда-то имел стратегическую важность для страны, целая пропасть. Во многом беды Красноуральска происходят из-за того, что случилось на местном химзаводе, который был основан еще в советские времена. На предприятии когда-то производили взрывчатку – гексоген и тротил. Как для нужд обороны, так и, например, для горняков. Красноуральским тротилом пользовались на ГОКах по всей стране, на складах минобороны, по уверениям экс-сотрудников химзавода, тоже полно красноуральской взрывчатки.

До 2011 года предприятие носило статус ФГУПа, а после перешло в частные руки. Местные говорят, что к процессу приватизации приложил руку тогдашний глава минпрома Владислав Пинаев. Новый статус не пошел на пользу заводу – в том же году его обанкротили, последние партии взрывчатки красноуральские химики выпустили в 2012-м. Какое-то время предприятие еще функционировало, распродавая остатки продукции, но вскоре собственники махнули рукой на неликвидный, но крайне опасный актив. Взрывчатка осталась без надзора, люди – без работы.

Но пугала не столько экономическая ситуация на заводе, сколько то, что территорию предприятия де-факто сняли с охраны. Последствия не заставили себя ждать. Одним из самых громких ЧП стало происшествие зимой этого года – тогда на территории завода произошла перестрелка. Первоначальной версией было то, что бандиты пришли за тротилом. Позднее выяснилось, что стрельбу затеяли местные жители, охочие до металлолома.

Масштабы воровства в Красноуральске действительно поражают воображение. Большая часть оборудования со всей огромной территории завода уже давно распилена и сдана за деньги. Не брезгуют охотники за металлом ничем – в прошлом году они обрезали провода ЛЭП, оставив без энергоснабжения целый микрорайон. В течение недели, пока энергетики оборудовали канал резервной подачи электричества, люди сидели без света.

Еще более шокирующее выглядят разобранные железнодорожные пути, идущие через территорию КХЗ. Рельсы когда-то шли от комбината «Гранит», который входит в Росрезерв. Комбинат – это, по сути, огромный склад на случай войны. Там хранятся боеприпасы, топливо, вещмешки и многое другое. Пути от «Гранита» до Красноуральска нужны были для того, чтобы в случае чего быстро доставить все, что хранится на складах, до военных. Но в сентябре прошлого года, по словам местных жителей, рельсы распилили и вывезли.

Та же участь постигла практически все оборудование, которое служило для утилизации взрывчатки.

Последней, кстати, на территории до сих пор много. После всех скандалов и происшествий, доступ к тротилу есть у всех желающих. Например, тонну этого вещества съемочная группа NDNews.ru в сопровождении местного активиста Дмитрия Ивашевского обнаружила на бывшем полигоне по утилизации взрывчатки. Никакой охраны тут нет, лишь изредка на въезде на территорию завода стоят патрули ГИБДД, которые могут проверить багажник у машины, но это, скорее, исключение из правил. Тротил-чешуйка, гранулированный тротил – тут россыпи взрывчатки на любой вкус. И страшно представить, если это все попадет в руки радикалам. Как рассказывает наш провожатый, который 14 лет отработал на КХЗ, тротил, даже припорошенный землей, не теряет своих свойств с годами, только становится взрывоопасней и может воспламениться от сильного нагревания, например, на солнце в жаркий летний день. В качестве маленького «бонуса» к этой картине – горы шлака, азотной кислоты, отходов от утилизации щелока, самого щелока, который в сухом виде горит не хуже пороха. Химикаты свалены на землю, они горят, отравляя в воздух, воду и почву.

В начале апреля на медиафоруме ОНФ журналистка Кристина Барсегян, родители которой живут в Красноуральске, пожаловалась на ситуацию с КХЗ специальному представителю президента России по экологии и транспорту Сергею Иванову. Бывший министр обороны обещал прореагировать. «Если это опасные взрывчатые вещества, охрану должна нести Росгвардия. Но главное в том, что этот тротил находится не на своём месте. Его надо вывозить на военный охраняемый объект. Нельзя его в городе хранить», – сказал Иванов.

Но ситуация за две недели никак не поменялась. Наша съемочная группа попала на территорию завода с тыльной, непарадной стороны, но для чистоты эксперимента мы приехали на проходную. К закрытым воротам изнутри подошла женщина и начала открывать их, явно намереваясь пропустить нашу машину на предприятие. Но услышав вопрос про Росгвардию, тут же натянула цепь на место. Потому что Росгвардией на КХЗ и не пахнет. Как позже объяснили NDNews.ru местные жители, охрана никак не препятствует тем, кто приезжает допиливать остатки кабелей и оборудования на территории завода. За небольшую мзду «металлоискателей» пропускают на КХЗ, а те вывозят добычу машинами и сваливают тут же, у проходной. Потом все отправляют в металлолом и получают деньги. С работой в Красноуральске плохо, поэтому стараются как могут. Приторговывать тротилом, правда, местные боятся – «за это тюрьма». В остальном дают себе «карт бланш».

При этом у КХЗ должен быть хозяин. После приватизации владелицей завода стала Лариса Губайдуллина. Несколько месяцев назад было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РФ «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, если это могло повлечь смерть человека». Однако, как говорят представители местного СК, сейчас следственные действия фактически не ведутся – по причине неудовлетворительного состояния здоровья г-жи Губайдуллиной, она лечится в одной из клиник Екатеринбурга. Еще в июле прошлого года суд назначил КХЗ конкурсного управляющего – им стал Валерий Андреев. Сейчас идет распродажа имущества предприятия, вернее, того, что от него осталось.

Полный крах производства на Красноуральском химзаводе, потянул за собой не только экономические трудности и угрозу безопасности. Вред экологии, который наносит КХЗ, трудно оценить. Прекратили работать подразделения предприятия, от которых зависело жизнеобеспечение поселка Пригородный, построенного в свое время для работников предприятия. Отопление и горячая вода шли от заводской котельной, электроснабжение – с подстанции, а канализационные стоки фильтровали на очистных сооружениях при КХЗ. Последние не работают уже около пяти лет – причем, как рассказывают местные жители, собственница завода по-настоящему самодурствовала, когда еще было не поздно что-то чинить и хотя бы держать ситуацию под контролем. «Очень капризная была, не пускала на территорию завода даже аварийные бригады. Приходилось через прокуратуру все решать, чтобы ремонтники могли попасть туда», – пояснил депутат красноуральской гордумы Петр Севастьянов.

В конце концов, сотрудников отправили в бессрочный отпуск, потом станцию водоочистки стали разворовывать, и теперь она может послужить разве что декорациями к фильмам про чернобыльскую катастрофу. И канализационные стоки, которые должны были проходить несколько степеней очистки, льются прямо в речку Кушайку. Кроме того, в руинах зданий комплекса очистных сооружений до сих пор стоят баки с хлором.

Население Красноуральска – чуть больше 20 тысяч человек. Условия существования здесь таковы, что все, кто имеют возможность уехать, уезжают. Остальные пытаются как-то выживать. Счета за коммунальные услуги огромны. И этому есть простое объяснение – примерно треть магистральных и квартальных тепловых сетей в городе в наружном исполнении. Проще говоря, трубы не закопаны в землю, а смонтированы над ней. В таком случае их должны хорошо защищать от теплопотерь. Но в Красноуральске с этим туго – то тут, то там торчат оголенные участки теплосетей. Жители платят за обогрев воздуха на улице. Кое-где, впрочем, трубы обмотаны тонким слоем стекловаты. В некоторых местах в качестве защиты от теплопотерь выступает наждачная бумага.

«Стекловатой можно утеплять теплосети, а наждаком обматывать неразумно, т.к., во-первых, это все-таки бумага, во-вторых, наждак дорогой, это просто нерационально. В СНиПе обмотка наждаком точно не предусмотрена», – прокомментировала «инновацию» красноуральских энергетиков начальник управления теплоэнергетики Облкоммунэнерго Светлана Лейба.

Красноуральск – довольно молодой город. В этом году ему исполнится 85 лет. Но едва ли город доживет до 100-летия. Численность населения стремительно сокращается последние пять лет. По данным местной ЦГБ, умирают здесь, в основном, от болезней сердечнососудистой системы и раковых заболеваний, от старости, реже – от травм. Причем треть красноуральцев умирает в трудоспособном возрасте. Красноуральск похож на забытого старика, которого никто не навещает и который обречен на одиночество в последние годы жизни.

Ни один скандал со взрывчаткой, утечками химикатов, пожарами на бывшем стратегическом заводе не заставил приехать сюда губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. За все пять лет своего срока он ни разу не был в Красноуральске. Даже после того, как тема дошла до спецпредставителя президента России. Так что вряд ли что-то заставит Евгения Владимировича побороть себя – и побывать в этом городе. Разве что избирательная кампания.

Красноуральск – не единственный, на который губернатор Куйвашев не нашел в своем плотном графике времени за все пять лет. Есть и другие города, обделенные вниманием «лидера Свердловской области». О том, что происходит в них, NDNews.ru расскажет своим читателям в ближайшее время.

Красноуральск, Екатерина Норсеева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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