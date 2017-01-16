«Мстили за сорванный фуршет»: полиция задержала «красноуральских стрелков» (ФОТО)

Публикации за 16.01.17

Сотрудники уголовного розыска ОВД Красноуральска совместно с коллегами из ГУ МВД России по Свердловской области и регионального ФСБ задержали 4 подозреваемых в нападении на трех сторожей местного закрытого химического завода. Ими оказались неработающие жители Красноуральска 1992, 1995 и 1989 годов рождения. Двое из них ранее судимые, личность пятого подозреваемого сыщиками также установлена, он объявлен в розыск.

Как сообщил NDNews.ru руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых, преступление было совершено на почве личных неприязненных отношений, после употребления нападавшими спиртных напитков.

«В декабре 2016 года эта компания, по предварительным данным, уже наведывалась на территорию неработающего предприятия с целью хищения лома цветных металлов, но тогда получила отпор гражданских сторожей. На этот раз местные «гангстеры», подкрепившись для храбрости алкоголем, пришли, чтобы отомстить за провал прошлой несостоявшейся кражи и сорванный очередной «фуршет», который планировался по результатам сбыта краденого железа. Среди задержанных подозреваемых есть гражданин Решетников, более известный в определенных кругах по прозвищу Цыган. Есть рецидивист Осадчук, ранее неоднократно судимый за кражи и угоны. Последний приговор суда он отбывал в ИК № 51 Нижнего Тагила, откуда освободился в 2012 году. Есть гражданин Дронов, тоже хорошо знакомый с учреждениями пенитенциарной системы, более девяти лет за кражи, угоны, тяжкий вред здоровью со смертельным исходом и изнасилование он провел на тюремных нарах колонии №54, что на территории Новой Ляли, куда, вероятнее всего, их всех дружно скоро вновь отправят на заготовку дров. Сопротивления при задержании они оказать не успели. Что касается двух прооперированных сторожей, у них, к счастью, дело пошло на поправку. Сегодня врачи разрешили полицейским их допросить. Если потребуется, медики готовы для более квалифицированной помощи переправить потерпевших в одну из клиник Екатеринбурга», – рассказал полковник Горелых.

Напомним, ЧП случилось еще в ночь с четверга на пятницу, однако известно о нем стало только в субботу – сообщение о перестрелке не на шутку взволновало местных жителей. Дело в том, что раньше на Красноуральском химическом заводе изготавливали тротил, однако несколько лет назад предприятие прекратило работу. По слухам, на его территории хранились запасы взрывчатки, и именно это могло привлечь вооруженных нападавших. Однако в полиции опровергли информацию о якобы залежах тротила на заводе.

Красноуральск, Служба информации РИА «Новый День»

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