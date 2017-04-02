Сергей Иванов отправит Росгвардию охранять тротил в Красноуральске

Публикации за 02.04.17

Представитель при президенте РФ по вопросам экологии Сергей Иванов обещал заняться скандалами по поводу тротила в Красноуральске (Свердловская область). На бесхозную взрывчатку пожаловалась помощница челябинского чиновника, родители которой живут в Красноуральске.

Как передаёт корреспондент NDNews.ru, встреча Иванова с журналистами проходит в рамках Медиафорума ОНФ в Санкт-Петербурге. Вопрос с Урала задала Кристина Барсегян, помощница вице-губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова. Девушка пожаловалась на то, что переживает за родителей, живущих в Красноуральске Свердловской области. «Там на заводе лежат 60 тонн тротила, которые охраняют две женщины. В феврале было на них нападение. И пока он лежал бесхозно, его могли растащить. Возможно ли туда охрану поставить? Ведь трёх килограммов тротила достаточно, чтобы взорвать дом», – сказала она.

Сергей Иванов, в свою очередь, подтвердил, что подобное обращение с взрывчаткой недопустимо. «Если это опасные взрывчатые вещества, охрану должна нести Росгвардия. Но главное в том, что этот тротил находится не на своём месте. Его надо вывозить на военный охраняемый объект. Нельзя его в городе хранить», – сказал он и взял ситуацию «на карандаш».

Инцидент, о котором упомянула помощница вице-губернатора, произошел в середине января текущего года. Сообщение о перестрелке на территории заброшенного химзавода в Красноуральске не на шутку взволновало местных жителей. Раньше на Красноуральском химическом заводе изготавливали тротил, однако несколько лет назад предприятие прекратило работу. По слухам, на его территории хранились запасы взрывчатки, и именно это могло привлечь вооруженных нападавших. Бывшие рабочие рассказывали, что в разрушенном периметре промзоны оставались расходные материалы для выпуска тротила и хранились они практически бесконтрольно, зачастую под открытым небом. Однако в полиции опровергли информацию о якобы залежах тротила на заводе. Там сообщили, что напавшие на сторожей завода люди – ранее судимые граждане, охотники за цветметом.

Екатеринбург, Санкт-Петербург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург, Санкт-Петербург. Другие новости 02.04.17

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