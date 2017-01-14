На завод напали «тунеядцы в поисках цветного металла» либо имела место личная разборка / Подробности ЧП в Красноуральске от правоохранителей

Публикации за 14.01.17

Полиция Красноуральска продолжает следственные мероприятия после ночной драки со стрельбой на территории заброшенного химического завода в Красноуральске. Как уже сообщал NDNews.ru, ЧП случилось еще в ночь с четверга на пятницу, однако известно о нем стало только сегодня – сообщение о перестрелке не на шутку взволновало местных жителей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 111, часть 3 «Причинение тяжкого вреда здоровью». Пока не удалось установить, из какого оружия стреляли преступники: все ранения, полученные охранниками, сквозные, на территории гильз не найдено.

Как пояснил NDNews.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, ни о каком «нападении на завод» и залежах тротила речи не идет. «Это предприятие давно не работает. Электричества и тепла туда не подается, даже забора нет. Приоритетные версии о личности нападавших – тунеядцы в поисках цветного металла или личная разборка. Впрочем, отрабатываются и другие, пока исключен только мотив проявления терроризма. На текущий момент на месте драки гильз не нашли. Для установления типа оружия будет проведена соответствующая экспертиза, также свое резюме выдадут врачи, оперировавшие пострадавших чоповцев».

По версии охранников, они обнаружили посторонних людей на территории завода (площадь предприятия составляет около 5 кв. км), и попытались задержать. Завязалась драка, было применено оружие. Чоповцев доставили в больницу, где двое попали в реанимацию, один – в хирургическое отделение с более легкими травмами. На данный момент этот человек уже выписан и отправлен домой в Нижний Тагил.

Напомним, Красноуральский химический завод стал опасной точкой после продажи оборонного завода в частные руки. Работать предприятие перестало, территория практически не охранялась, а в свободном доступе оказались опаснейшие химикаты. Бывшие рабочие рассказывали, что в разрушенном периметре промзоны (завод сейчас попросту пилят на металлолом) остаются расходные материалы для выпуска тротила – в аппаратах тонны разлагающейся взрывоопасной нитромассы. Готовая продукция, масса агрессивных химреактивов, около 1000 тонн отработанной кислоты, 500 тонн олеума и 400 меланжа – и все это хранилось практически бесконтрольно, зачастую под открытым небом.

Словосочетание «тротил в свободном доступе», растиражированное СМИ, возымело действие: после нескольких публикаций и акций протеста для охраны территории привлекли местный ЧОП.

Екатеринбург, Таисья Юсупова

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