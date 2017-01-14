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Публикации за 14.01.17

На Урале совершено вооруженное нападение на завод по производству тротила

На Урале совершено вооруженное нападение на завод по производству тротила

В Свердловской области произошло нападение на завод по производству тротила в Красноуральске – неизвестные обстреляли охранников предприятия. Чоповцы, в отличие от нападавших, не были вооружены и пострадали при попытке задержать тех, кто пытался проникнуть на территорию завода.

Как передает корреспондент , ЧП случилось еще в ночь с четверга на пятницу, однако известно о нем стало только сейчас – сообщение о перестрелке не на шутку взволновало местных жителей. Дело в том, что раньше на Красноуральском химическом заводе изготавливали тротил, однако несколько лет назад предприятие прекратило работу. По слухам, на его территории хранились запасы взрывчатки, и именно это могло привлечь вооруженных нападавших. Однако в полиции опровергли информацию о якобы залежах тротила на заводе.

После нападения были госпитализированы трое охранников предприятия, по данному факту правоохранители завели уголовное дело по ч.3 ст.111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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