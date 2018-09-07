Минприроды и Ростехнадзор открестились от территории разоренного завода, где валялись горы тротила

Различные министерства и ведомства самоустранились от решения проблем бывшего Красноуральского химзавода, вернее, отравленной территории, где он располагался. На предприятии, напомним, некогда производили тротил для горняков, а также другие опасные вещества. Несколько лет назад его выкупили частники, после чего КХЗ обанкротился, а залежи взрывчатки и щелоков остались де-факто в открытом доступе.

После череды скандалов, в том числе ‒ с попыткой вооруженного проникновения на территорию завода, власти все же обратили внимание на проблему. Говорилось, что территорию будут «оздоравливать». Однако заявления остались лишь словами.

Как сообщили «Новому Дню» в уральском управлении Ростехнадзора, объект был давно снят с наблюдения ведомства. «Завод был исключен из реестра опасных объектов решением от 6 марта 2017 года. Проект прошел экспертизу, юридическое лицо ‒ ООО «КХЗ» ‒ уже тогда предоставило документы, и поэтому оно было ликвидировано [из реестра]. Мы юридического права не имеем туда заходить и проводить проверочные мероприятия», ‒ рассказали агентству в ведомстве.

При этом в сентябре 2017-го правительство Свердловской области приняло решение инвентаризировать завалы взрывчатки и щелоков, хранящихся на территории КХЗ, а прежде ‒ провести инвентаризацию. Об этом «Новому Дню», в частности, говорили в региональном управлении Росприроднадзора. Тогда ведомство передало все протоколы и акты проверок областным властям. То же сделали и представители других учреждений, в том числе прокуратуры и Роспотребнадзора. В областном минприроды первоначально заявляли, что составят программу природоохранных мероприятий на территории бывшего завода. Об этом агентству еще в прошлом году сообщал замминистра Вячеслав Петров. Его начальник Алексей Кузнецов, впрочем, дезавуировал заявление, заявив, что «поэтому Петров и заместитель». По существу же в декабре 2017-го министр сообщил, что объект находится в ведении Ростехнадзора, а минприроды готово оказать помощь, если она понадобится.

Но теперь в ведомстве, которое отвечает за состояние окружающей среды в Свердловской области, открестились и от этого. Как заявил «Новому Дню» сам г-н Кузнецов, завод ‒ частное предприятие (хотя оно обанкрочено и находится в стадии ликвидации с 2016 года), поэтому все экологические проблемы должен решать собственник. В данном случае ‒ Лариса Губайдуллина, которая ранее была осуждена по ч. 1 ст. 217 УК РФ «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, если это могло повлечь смерть человека». Правда, она отделалась штрафом в 70 тысяч рублей, что вряд ли сопоставимо с масштабами ущерба природе, который был нанесен после разорения КХЗ.

Подчиненные Кузнецова, пока тот был в августовском отпуске, дали ответ, отличающийся от слов шефа, ‒ на запрос «Нового Дня» в министерстве сообщили, что раз объект находится на территории муниципалитета, то и вся ответственность ‒ за органами МСУ.

Добавим, что залежи тротила с бывшей промплощадки убрали. «Щелока, слитые на пол здания 204, завалили стенами. Озеро нитрозилсерной кислоты, наверное, еще не завалили строительным мусором», ‒ сказал «Новому Дню» депутат местной думы Дмитрий Ивашевский.

Впрочем, что будет с отравленной территорией, рядом с которой живут люди, и будет ли кто-то заниматься ее оздоровлением, до сих пор неясно.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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