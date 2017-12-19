«Вот поэтому он и заместитель», – глава минприроды о ситуации с оздоровлением территории химзавода в Красноуральске

На пресс-конференции, посвященной итогам Года экологии в Свердловской области, глава областного министерства природных ресурсов Алексей Кузнецов прокомментировал ситуацию в Красноуральске. Там, напомним, после банкротства химзавода оказалась в плачевной ситуации огромная территория, на которой ранее были расположены мощности предприятия. На вопрос о том, разрабатывается ли программа природоохранных мероприятий на территории, ранее занимаемой КХЗ, министр ответил, что это вне компетенции ведомства. «Там есть собственник, он и должен проводить такие мероприятия. Это предприятие – объект федерального Ростехнадзора, у нас есть опыт помощи, как в Реже, если нужна будет помощь, поможем», – пояснил г-н Кузнецов.

Между тем, ранее его заместитель Вячеслав Петров говорил о том, что такая программа все же должна быть разработана – на основании итогов проверки Росприроднадзора и других учреждений, кто занимался ревизиями происходящего на КХЗ, в том числе прокуратуры. На просьбу прокомментировать слова своего зама Алексей Кузнецов заявил: «Вот поэтому он и заместитель».

Ранее «Новому Дню» в пресс-службе Росприроднадзора сообщали, что до 1 июня 2018 года на территории бывшего предприятия будет проводиться инвентаризация и составляться «перечень потенциально опасных объектов». Курировать работу будет Ростехнадзор и МЧС.

Напомним, Красноуральский химзавод был передан в частную собственность несколько лет назад. Почти сразу же предприятие, проводившее взрывчатку (в том числе тротил) и другие опасные вещества, обанкротилось. Территорию, где оставались тонны взрывчатки, продолжили охранять, однако лишь формально – фактически и сейчас любой желающий может попасть туда. Также добавим, что экс-владелице КХЗ Ларисе Губайдуллиной было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 217 УК РФ «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, если это могло повлечь смерть человека». Дело было передано в суд, однако в настоящее время приговора еще нет, слушания часто переносятся.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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