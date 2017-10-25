В Красноуральске наконец-то начали рассматривать уголовное дело хозяйки химзавода

Владелица печально известного Красноуральского химического завода Лариса Губайдуллина, несколько раз пропустившая суды по уголовному делу, по которому она является обвиняемой, наконец-то явилась на слушание. Четыре предварительных она пропустила по болезни. На первое рассмотрение по существу, назначенное на 4 октября 2017 года, г-жа Губайдуллина также не явилась – но уже без уважительных причин. Тогда сторона обвинения ходатайствовала о принудительной доставке подсудимой на следующее судебное заседание.

По всей видимости, мера сработала. Как сообщили «Новому Дню» в прокуратуре Свердловской области, владелица химического завода стала приходить на заседания. Правда, четыре последних были отложены – причины в суде уточнить оперативно не смогли. Там пояснили, что очередное заседание намечено на завтра, 26 октября, на 9 часов 30 минут. Напомним, обвинение считает, что Лариса Губайдуллина не обеспечила выполнение требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, где хранились щелочи, кислоты и даже тротил. Ее обвиняют в ч. 1 ст. 217 УК РФ «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, если это могло повлечь смерть человека».

«К работам была привлечена организация, не имеющая допуска на демонтаж оборудования. Не была произведена очистка территории от опасных материалов, зато проводились огневые работы. Кроме того, директор не обеспечил соблюдение требований безопасности при хранении опасных химических веществ, в результате чего остатки кислот и щелочи уходили в грунт», – ранее сообщали «Новому Дню» в прокуратуре.

Расследование уголовного дела было завершено еще в июле – после резонанса, вызванного СМИ. До этого следственные действия затягивались также из-за болезни Губайдулиной, но, в конце концов, дело ушло в суд.

Красноуральск прославился на всю страну благодаря химическому заводу. На территории промышленной площадки в Красноуральске фактически в открытом доступе с 2012 года (в 2011 году бывший ФГУП КХЗ перешел в частные руки, а спустя несколько месяцев был обанкрочен) лежали тысячи килограммов тротила, горючих и легко воспламеняющихся веществ, в том числе азотной кислоты и щелока. Частично их расхищали неизвестные, частично они сгорали во время пожаров, загрязняя воздух, почву и реки. Руины завода неоднократно становились площадкой, где происходили инциденты – от пожаров до вооруженных нападений бандитов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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