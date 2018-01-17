Хозяйка Красноуральского химзавода 16 раз прогуляла судебное заседание, пропала из квартиры и получила домашний арест

Экс-директор Красноуральского химзавода, которую обвиняют в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, отправлена под домашний арест. Женщина уже 16 раз не явилась в суд без всякой на то причины, ее объявляли в розыск, так как из своей квартиры она пропала. Суд решил, что Лариса Губайдуллина «нарушает ранее избранную в отношении нее меры пресечения».

РИА «Новый День» ранее неоднократно сообщало о том, как проходит суд над Губайдуллиной – вернее, не проходит, так как в суд она не является. Таких случаев в общей сумме насчиталось 16. «На судебные заседания, назначенные на 04.10.2017, 24.10.2017, 25.10.2017, 08.11.2017, 10.11.2017, 29.11.2017, 30.11.2017, 01.12.2017, 04.12.2017, 05.12.2017, 11.12.2017, 21.12.2017, 22.12.2017, 25.12.2017, 26.12.2017, 29.12.2017 подсудимая не явилась, при этом уважительных причин для неявки в суд не представила», – рассказали сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Ранее, причем, в надзорном ведомстве говорили, что в нескольких случаях хозяйка химзавода не явилась в суд из-за болезни, а 25 октября прокуратура и вовсе обнаружила женщину в суде. Что, как выяснилось сегодня, оказалось неверным. «Также 25 октября 2017 года подсудимая не явилась в судебное заседание, обосновав свое отсутствие участием в Арбитражном суде Свердловской области. Однако из ответа Арбитражного суда Свердловской области следует, что подсудимая не принимала участие в указанном ею деле», – отметили в прокуратуре. В случаях, когда женщина предоставляла справки о болезнях, оказалось, что состояние ее здоровья позволяло быть в суде.

Наконец, после 16-й неявки Красноуральский городской суд объявил Губайдуллину в розыск. Указывается, что судебные приставы пытались найти директора химзавода в ее квартире – но безуспешно. В квартире дочери ее также не нашли. 15 января ее все-таки доставили в суд. И на этом заседании женщине сменили меру пресечения – с подписки о невыезде на домашний арест. Эта мера пресечения действует до 16 марта.

Напомним, обвинение считает, что Лариса Губайдуллина не обеспечила выполнение требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, где хранились щелочи, кислоты и даже тротил. Ее обвиняют в ч. 1 ст. 217 УК РФ «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, если это могло повлечь смерть человека».

«К работам была привлечена организация, не имеющая допуска на демонтаж оборудования. Не была произведена очистка территории от опасных материалов, зато проводились огневые работы. Кроме того, директор не обеспечил соблюдение требований безопасности при хранении опасных химических веществ, в результате чего остатки кислот и щелочи уходили в грунт», – ранее сообщали «Новому Дню» в прокуратуре.

Красноуральск, служба информации

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