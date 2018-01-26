Владелица скандального химзавода с разбросанными грудами тротила отделалась штрафом

Завершился процесс в отношении Ларисы Губайдуллиной, владелицы Красноуральского химического завода, который был обанкрочен несколько лет назад. 55-летнюю хозяйку предприятия признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.217 УК РФ «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, если это могло повлечь смерть человека».

«С 2014 года на предприятии не обеспечивались условия для надлежащего хранения и утилизации остатков химического производства взрывчатых веществ, в связи с чем компоненты взрывчатых веществ на протяжении длительного времени хранились ненадлежащим образом, представляя опасность для жизни и здоровья граждан. Так, 13 марта 2016 года произошел инцидент, когда в ходе работ по демонтажу промышленного металлического резервуара, в атмосферу выделился высокотоксичный газ», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Как пояснили агентству в пресс-службе ведомства, взрывотехническая экспертиза, проведенная в рамках расследования уголовного дела, показала, что вещества хранившиеся на территории КХЗ, действительно представляли серьезную опасность.

Напомним, весной прошлого года на проблему обратили внимание журналисты – они рассказали спецпредставителю президента РФ и бывшему главе Минобороны РФ Сергею Иванову о том, что уже несколько лет назад территория КХЗ разбросаны тонны опасных веществ – тротила, кислот, щелока. Территория при этом особо не охранялась – как убедились корреспонденты «Нового Дня», попасть к залежам взрывчатки мог любой, что и приводило к пожарам на территории КХЗ и даже вооруженным стычкам.

Несмотря на все это, наказание, назначенное Ларисе Губайдулиной, – лишь штраф в размере 70 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации

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