Суд дисквалифицировал управляющего Красноуральским химзаводом-банкротом

Арбитражный суд Свердловской области дисквалифицировал арбитражного управляющего Валерия Андреева, который вел дела предприятия-банкрота ООО «Красноуральский химический завод».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МРСК Урала, одного из главных кредиторов завода, судебное решение были принято по иску, поданному энергетиками. Дело в том, что Красноуральский химический завод не заплатил за услуги сетевой компании по транспорту электрической энергии. После шести лет безуспешных переговоров ОАО «МРСК Урала» вынуждено было подать заявление о банкротстве предприятия. Но и после этого возникли проблемы: по данным МРСК, управляющий Андреев был назначен кредиторами, подконтрольными владелице промпредприятия, – Ларисе Губайдуллиной. Он нарушил права энергетиков, не отразив в отчетности данные о состоянии должника и закрытии расчетного счета химзавода.

Теперь, после вступления решения суда о дисквалификации в законную силу, он уже не сможет осуществлять обязанности арбитражного управляющего в делах о банкротстве таких должников, как ООО «Красноуральский химический завод», ЗАО «Уральский завод энергомашиностроения», ООО «Североуральский завод ЖБИ», ООО «Стимул-Строй» (Республика Адыгея) и других. В этой ситуации арбитражный суд должен обратиться в Уральскую саморегулируемую организацию арбитражных управляющих и назначить кого-то другого.

Напомним, бывший Красноуральский химзавод давно является источником разного рода проблем. Уже несколько лет на территории КХЗ разбросаны тонны опасных веществ – тротила, кислот, щелока. Территория при этом особо не охранялась – как убедились корреспонденты «Нового Дня», попасть к залежам взрывчатки мог любой, что и приводило к пожарам на территории КХЗ и даже вооруженным стычкам. В начале этого года Ларису Губайдуллину, владелицу завода, признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.217 УК РФ «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, если это могло повлечь смерть человека». Несмотря на все это, наказание, назначенное Ларисе Губайдуллиной, – лишь штраф в размере 70 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации

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