NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 11.01.17

Часть Красноуральска осталась без света из-за аварии на химзаводе

Часть Красноуральска осталась без света из-за аварии на химзаводе

Энергетики восстанавливают электроснабжение пригорода Красноуральска. Ночью без света остались две тысячи человек. Авария произошла на сетях химзавода.

Отключение электроэнергии в поселке Пригородном произошло около 23:20, как удалось установить специалистам МРСК, из-за повреждения на линии электропередачи 35 кВ «Красноуральск – Химзавод». Сам химзавод, напомним, давно не работает, сейчас . Всего без электричества осталось порядка 2 тысяч человек и несколько социально значимых объектов.

«К полуночи специалисты электросетевой компании доставили три дизель-генератора, от которых запитали социальные объекты – котельную, насосно-фильтровальную станцию и систему канализования, а также часть бытовой нагрузки», – сообщили в пресс-службе МРСК. Энергетики сообщают, что на линиях предприятия довольно серьезное повреждение, технологическое нарушение вывело из строя оборудование потребительской подстанции 35 кВ «Химзавод».

Сейчас на месте работают 11 бригад – около полусотни человек и десяток единиц спецтехники. Без света остаются около 700 человек.

Красноуральск, служба информации РИА «Новый День»

Красноуральск. Другие новости 11.01.17

11 января в Свердловской области ожидаются следующие события. / ООО «Кит Екатеринбург» заявило, что выплатило АСВ долги – процедура банкротства приостановлена. / Подробности сексуального скандала в Черноусовском интернате рассказали его сотрудники и родственники девочки (ФОТО, ВИДЕО).

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter