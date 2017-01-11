Часть Красноуральска осталась без света из-за аварии на химзаводе

Публикации за 11.01.17

Энергетики восстанавливают электроснабжение пригорода Красноуральска. Ночью без света остались две тысячи человек. Авария произошла на сетях химзавода.

Отключение электроэнергии в поселке Пригородном произошло около 23:20, как удалось установить специалистам МРСК, из-за повреждения на линии электропередачи 35 кВ «Красноуральск – Химзавод». Сам химзавод, напомним, давно не работает, сейчас его имущество выставлено на торги. Всего без электричества осталось порядка 2 тысяч человек и несколько социально значимых объектов.

«К полуночи специалисты электросетевой компании доставили три дизель-генератора, от которых запитали социальные объекты – котельную, насосно-фильтровальную станцию и систему канализования, а также часть бытовой нагрузки», – сообщили в пресс-службе МРСК. Энергетики сообщают, что на линиях предприятия довольно серьезное повреждение, технологическое нарушение вывело из строя оборудование потребительской подстанции 35 кВ «Химзавод».

Сейчас на месте работают 11 бригад – около полусотни человек и десяток единиц спецтехники. Без света остаются около 700 человек.

Красноуральск, служба информации РИА «Новый День»

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