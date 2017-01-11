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Публикации за 11.01.17

Энергетики за день построят новую ЛЭП, чтобы вернуть свет Красноуральску

Энергетики за день построят новую ЛЭП, чтобы вернуть свет Красноуральску

Полностью вернуть свет поселку Пригородный в Красноуральске должны до наступления темноты. Но для этого энергетикам придется построить новую ЛЭП, так как существующая линия и подстанция находятся на территории обанкроченного химзавода.

Напомним, накануне поздно вечером две тысячи жителей поселка Пригородный остался без света из-за повреждения на линии электропередачи 35 кВ «Красноуральск – Химзавод». Специалисты МРСК привели три дизель-генератора, от которых запитали котельную, насосно-фильтровальную станцию, систему канализации и часть домов, однако к утру без света оставались 700 человек.

Чтобы полностью восстановить подачу электроэнергии и избежать таких проблем вновь, было решено построить резервную ЛЭП. Другим способом проблему не решить – химзавод давно не работает, сейчас , соответственно, на территории предприятия разбираться с аварией некому. Как отметила пресс-секретарь МРСК Урала Наталья Балдова, планируется, что электричество появится во всех домах до конца светового дня.

Добавим, проверку организовала прокуратура Красноуральска. По данным надзорного ведомства, авария затронула 120 многоквартирников, у людей также пропадала холодная вода, но ее подача уже полностью восстановлена. С отоплением проблем не было, дома переключили на резервный источник. «В целях защиты прав граждан прокуратура города 11 января 2017 года в адрес главы городского округа Красноуральск Дмитрия Кузьминых и руководителя отделения эксплуатирующей организации ОАО «МРСК Урала» Нижнетагильские электрические сети Андрея Полякова внесла представления с требованиями об устранении нарушений федерального законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Проверочные мероприятия продолжаются, будут установлены лица, виновные в аварийной ситуации на объектах электросетевого хозяйства города, после чего при наличии оснований будут приняты иные меры прокурорского реагирования», – отметили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Красноуральск, Светлана Загороднева

Красноуральск. Другие новости 11.01.17

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