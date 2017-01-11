Энергетики отчитались о восстановлении электроснабжения в Красноуральске

Публикации за 11.01.17

В МРСК Урала сообщили, что всем жителям поселка Пригородный в Красноуральске вернули свет. Однако пока электроснабжение надежным назвать нельзя, для этого необходимо установить новую ЛЭП. С этим планируют справиться к ночи.

Энергетики возобновили подачу электроэнергии 700 жителям поселка Пригородного, которые оставались без света из-за аварии на подстанции Красноуральского химзавода. «Пока в работу не введена вновь строящаяся линия, назвать это нормальной схемой электроснабжения нельзя. Как только энергетики завершат работы на ВЛ, ее введут в работу и жители поселка будут запитаны по новой надежной схеме», – отметили в пресс-службе МРСК Урала. Сейчас идет монтаж провода на опорах воздушной линии, работы по вводу новой ЛЭП должны завершить к ночи.

Напомним, накануне поздно вечером две тысячи жителей поселка Пригородный остался без света из-за повреждения на линии электропередачи 35 кВ «Красноуральск – Химзавод». Специалисты МРСК привезли три дизель-генератора, от которых запитали котельную, насосно-фильтровальную станцию, систему канализации и часть домов, однако к утру без света оставались 700 человек. Чтобы полностью восстановить подачу электроэнергии и избежать таких проблем вновь, было решено построить резервную ЛЭП. Другим способом проблему не решить – химзавод давно не работает, сейчас его имущество выставлено на торги, соответственно, на территории предприятия разбираться с аварией некому.

Красноуральск, служба информации РИА «Новый День»

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