Завалы взрывчатки в Красноуральске инвентаризируют к лету следующего года

Завалы взрывчатки и разных опасных веществ, которые разбросаны по территории бывшего Красноуральского химического завода, должны инвентаризовать, прежде чем разбирать. Такое решение было принято на одном из заседаний комиссии при правительстве Свердловской области еще в сентябре.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе регионального управления Росприроднадзора, ведомство передало все протоколы и акты предыдущих проверок областным властям. То же сделали и представители других учреждений, кто занимался ревизиями происходящего на КХЗ, в том числе прокуратуры и Роспотребнадзора. Изучив всю собранную информацию, в региональном минприроды пришли к выводу, что надо составить программу природоохранных мероприятий «на территории, ранее занимаемой КХЗ». Об этом сообщал замминистра Вячеслав Петров. Инвентаризация на территории бывшего завода, как и составление «перечня потенциально опасных объектов», будет небыстрой. Срок окончания работ обозначен 1 июня 2018 года. Контролировать исполнение было получено двум управлениям – Ростехнадзора и МЧС.

Напомним, Красноуральский химзавод был передан в частную собственность несколько лет назад. Почти сразу же предприятие, проводившее взрывчатку (в том числе тротил) и другие опасные вещества, обанкротилось. Территорию, где оставались тонны взрывчатки, продолжили охранять, однако лишь формально – фактически и сейчас любой желающий может попасть туда. Также добавим, что экс-владелице КХЗ Ларисе Губайдуллиной было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 217 УК РФ «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, если это могло повлечь смерть человека». Дело было передано в суд, однако в настоящее время приговора еще нет, слушания часто переносятся.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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