Красноуральский химзавод снова попал в криминальную хронику: совершено нападение на сторожей

В Красноуральске к длительным срокам лишения свободы приговорены четыре местных жителя, которые в январе прошлого года проникли на территорию заброшенного химзавода и избили трех сторожей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, ночью 13 января 2017 года красноуральцы Осадчук, Фазулянов, Дронов и Болдуев подъехали на автомобиле их знакомого Решетникова к химзаводу и проникли на его территорию, чтобы поквитаться за какую-то обиду со сторожами. Все четверо были пьяны. При этом у Болдуева была металлическая труба, у Осадчука – бейсбольная бита, Фазулянова – обрез охотничьего ружья 16-го калибра. Осадчук и Фазулянов надели на головы шапки, скрывающие лицо, с прорезью для глаз.

Заметив посторонних, первый сторож поднял тревогу, после чего незваные гости избили его трубой, битой и травматическим пистолетом. Повреждения были расценены как легкий вред здоровью. Второй и третий сторожа получили более тяжкие травмы, в том числе – огнестрельные ранения.

Впоследствии уголовное дело в отношении Решетникова было прекращено в связи с примирением сторон: об этом попросил первый сторож.

Остальные четверо получили в общей сложности 33 года лишения свободы в колонии строгого режима: Игорь Болдуев – 7 лет, Дмитрий Дронов – 6 лет 6 месяцев, Вячеслав Осадчук – 9 лет, Рустам Фазулянов – 10 лет 6 месяцев.

Напомним, бывший Красноуральский химзавод давно является источником проблем. Уже несколько лет на территории КХЗ разбросаны тонны опасных веществ – тротила, кислот, щелока. Территория при этом особо не охранялась – как убедились корреспонденты «Нового Дня», попасть к залежам взрывчатки мог любой, что и приводило к пожарам на территории КХЗ и даже вооруженным стычкам. В начале этого года Ларису Губайдуллину, владелицу завода, признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.217 УК РФ «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, если это могло повлечь смерть человека». Несмотря на все это, наказание, назначенное Ларисе Губайдулиной, – лишь штраф в размере 70 тысяч рублей.

Красноуральск, служба информации

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