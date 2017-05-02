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Публикации за 02.05.17

На Красноуральском химзаводе снова пожар, в опасной близости от озера с кислотой (ВИДЕО)

На Красноуральском химзаводе снова пожар, в опасной близости от озера с кислотой (ВИДЕО)

На бесхозной территории Красноуральского химзавода сегодня горел лес. Активист Дмитрий Ивашевский, приславший видео пожара в редакцию NDNews.ru, утверждает, что траву нечаянно подожгли очередные похитители рельсов. Напомним, агентство материал о тоннах опасных веществ на неохраняемом полигоне брошенного оборонного завода, и отсутствии охраны.

«Там, рядом пожаром, в землю кислота нитрозилсерная вылита вперемешку с щелочью. Около 1000 тонн кислоты и 14 железнодорожных цистерн щелоков. Их слили, когда оборудование для переработки на металлолом резали. Озеро кислоты 50 метров в длину и шириной 15 метров, и все это от жара может начать испаряться», – рассказал NDNews.ru Ивашевский. По его словам, видео он снял около 16 часов дня, и спустя час пожарных не наблюдал.

Как сообщили агентству в региональном управлении МЧС, на данный момент пожар локализован, и опасности не представляет, в тушении была задействована одна единица техники.

Напомним, остановленный Красноуральский химзавод горит уже не в первый раз. После целой череды ЧП, среди которых пожары и вооруженное нападение, выставить на предприятии, производившем взрывчатку, ситуация взял на личный контроль Представитель при президенте РФ по вопросам экологии Сергей Иванов. Однако тонны тротила продолжают лежать на полигоне без охраны, в чем корреспонденты NDNews.ru.

Красноуральск. Территория завода

Спустя неделю на предпрятии побывали журналисты «Областного телевидения» и выпустили сюжет и текст на сайте под заголовком «Без паники: заброшенный химзавод не опасен для жителей Красноуральска». В нем говорится, что опасность химикатов преувеличена. Однако чиновники в курсе проблемы, и пытаются ее решить: «Решить проблему, считают местные власти, может только собственник предприятия. Именно он обязан утилизировать реагенты и провести работы по демонтажу оборудования», – заключил автор сюжета.

Красноуральск, Антон Гуськов, служба информации РИА «Новый День»

Красноуральск. Другие новости 02.05.17

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