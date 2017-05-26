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Публикации за 26.05.17

Прокуратура вмешалась в ликвидацию уральского химзавода, где разбросан тротил (ВИДЕО)

Прокуратура вмешалась в ликвидацию уральского химзавода, где разбросан тротил (ВИДЕО)

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию участка изготовления взрывчатых материалов на Красноуральском химзаводе, где разбросан тротил. Владельца предприятия вызвали в надзорный орган.

Как сообщила сегодня NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, прокурорские работники провели на заводе совещание с представителями МВД, МЧС и правительства региона, в ходе которого приняли решение об усилении охраны площадки, где остаются лежать взрывчатые вещества. «Главному управлению МВД России по Свердловской области в целях пресечения доступа посторонних лиц на производственную площадку поручено скорректировать маршруты патрулирования сотрудников патрульно-постовой службы с приближением их к территории предприятия», – отметила собеседница агентства.

В городской суд Красноуральска направлен иск в отношении владельца завода с требованием ликвидировать отходы производства взрывчатки. Для этого должны быть привлечены специалисты, имеющие соответствующий допуск на проведение работ с пожароопасными соединениями. Владелец активов бывшего завода вызван в прокуратуру для объявления решения.

Горы тротила в Красноуральске

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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