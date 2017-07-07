Дело директора уральского химзавода, где разбросан тротил, дошло до суда

В Красноуральске направляется в суд уголовное дело бывшего директора химического завода, обвиняемого в нарушении правил безопасности. На территории предприятия долгие годы без присмотра находились тонны взрывчатых веществ.

Как сообщила сегодня РИА «Новый День» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, по версии следствия, руководитель химзавода не обеспечил выполнение требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. «К работам была привлечена организация, не имеющая допуска на демонтаж оборудования. Не была произведена очистка территории от опасных материалов, зато проводились огневые работы. Кроме того, директор не обеспечил соблюдение требований безопасности при хранении опасных химических веществ, в результате чего остатки кислот и щелочи уходили в грунт», – уточняют в прокуратуре.

Напомним, на территории ООО «Красноуральский химический завод» долгие годы без присмотра находится тротил и другие взрывчатые вещества, которые постепенно расхищались охотниками, рыбаками и браконьерами. После серии проверок в городской суд Красноуральска направили иск в отношении владельца завода с требованием ликвидировать отходы производства взрывчатки. Для этого должны быть привлечены специалисты, имеющие соответствующий допуск на проведение работ с пожароопасными соединениями.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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