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Росприроднадзор ищет спецов по почве, чтобы найти вещество, заражающее землю в Красноуральске

Росприроднадзор ищет спецов по почве, чтобы найти вещество, заражающее землю в Красноуральске

Управление Росприроднадзора по УрФО провело выездную проверку на Красноуральском химзаводе. Специалисты надзорного ведомства нашли только одно нарушение на территории заброшенного производства. «Зафиксировано захламление отходами производства и потребления производственных площадей обществом [ООО «КХЗ»], а также невыполнение им установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и предотвращению других процессов и иного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель. Возбуждены административные дела по ст. 8.2. и 8.7. КоАП РФ», – сообщили в управлении.

В Росприроднадзоре уточнили, что проверяли жалобу местного активиста Дмитрия Ивашевского. Однако, «согласно информации, имеющейся в открытом доступе, и исходя из специфики деятельности ООО «КХЗ», а именно производство взрывчатых веществ, на территория предприятия происходит излив не серной и азотной кислот, а мононитротолуола и нитрозилсерной кислоты».

Впрочем, подтвердить свои предположения в Росприроднадзоре пока не смогли – некому провести отбор проб и их анализ. Сотрудники ведомства обращались в Центр лабораторного анализа и технических измерений по УрФО, но оказалось, что ЦЛАТИ исследованиями взрывчатки не занимается. Теперь в Росприроднадзоре ищут других специалистов, которые могут рассудить, кто же прав – РПН или активист.

Представители ведомства обратились в Ростехнадзор, чтобы узнать, есть ли в регионе аккредитованные на отбор и изучение таких проб организации. «По получении информации планируется проведение контрольно-надзорных мероприятий с привлечением экспертных организаций», – добавили в Росприроднадзоре.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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