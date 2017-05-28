На территории красноуральского химзавода продолжаются пожары (ФОТО)

Публикации за 28.05.17

«После сюжетов в СМИ с полигона вывезли тротил, и на том спасибо. Но осталось озеро нитрозилсерной кислоты. Еще давно 14 цистерн распилили на металлолом, а кислоту слили в землю. Если рядом будут пожары, или просто жаркое лето, кислота из озера будет испаряться, останется тротиловый осадок. Осадок способен самовоспламениться с выделением паров азотной кислоты. Гореть будет даже земля», – описал ситуацию Ивашевский. Особое беспокойство у него вызывает тот факт, что новый собственник завода сейчас ведет на промплощадках с непростой «начинкой» работы по демонтажу остатков оборудования, без соблюдения мер безопасности. Постоянные пожары на территории – лучшее тому доказательство, заявляет активист.

Красноуральск, служба информации РИА «Новый День»

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