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Публикации за 28.05.17

На территории красноуральского химзавода продолжаются пожары (ФОТО)

На территории красноуральского химзавода продолжаются пожары (ФОТО)

«После с полигона вывезли тротил, и на том спасибо. Но осталось озеро нитрозилсерной кислоты. Еще давно 14 цистерн распилили на металлолом, а кислоту слили в землю. Если рядом будут пожары, или просто жаркое лето, кислота из озера будет испаряться, останется тротиловый осадок. Осадок способен самовоспламениться с выделением паров азотной кислоты. Гореть будет даже земля», – описал ситуацию Ивашевский. Особое беспокойство у него вызывает тот факт, что новый собственник завода сейчас ведет на промплощадках с непростой «начинкой» работы по демонтажу остатков оборудования, без соблюдения мер безопасности. Постоянные пожары на территории – лучшее тому доказательство, заявляет активист.

Красноуральск, служба информации РИА «Новый День»

Красноуральск. Другие новости 28.05.17

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