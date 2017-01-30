NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 30.01.17

Жители Красноуральска четвертые сутки лишены воды, отопление вернули не всем (ФОТО)

Жители Красноуральска четвертые сутки лишены воды, отопление вернули не всем (ФОТО)

Коммунальщики Красноуральска до сих пор не смогли справиться с последствиями коммунальной аварии, произошедшей утром в пятницу. Горожане делятся фотографиями коричневой воды, отопление в большинство домов удалось вернуть, однако не во все. Прокуратура внесла представление главе городского округа.

Фото из сообщества «Объявления Красноуральска»
Фото из сообщества «Объявления Красноуральска»

Утром 27 января в поселке Дачный городского округа Красноуральск произошла утечка воды на водоводе. По информации, опубликованной в группе «Объявления Красноуральска», первыми забили тревогу железнодорожники, когда увидели залитые водой пути. Устранять последствия аварии начали к обеду, заодно повредив еще одну трубу.

Новый День: Жители Красноуральска четвертые сутки лишены воды, отопление вернули не всем (ФОТО)

В другом сообществе опубликовано письмо, подписанное коммунальным МУПом, в котором горожан просят фильтровать воду через бинты и вату. Однако часть домов и вовсе осталась без воды, а после и без отопления.

Новый День: Жители Красноуральска четвертые сутки лишены воды, отопление вернули не всем (ФОТО)

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, сварщики заварили лопнувший шов на трубе к 18:40 пятницы. К этому времени имеющийся на котельной запас воды был полностью израсходован, работа котельной остановлена, в 49 многоквартирников пропало отопление. Последствия ЧП на втором поврежденном участке устранили к полудню субботы, с тех пор котельная работает. Но в некоторых домах из-за длительного перерыва произошло замерзание системы либо завоздушивание по стоякам. Коммунальщики продолжают устранять последствия. И, как сообщает прокуратура, до сих пор нет отопления в доме № 2б на улице Советской. «В связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по организации бесперебойного обеспечения коммунальными ресурсами прокуратура города главе администрации городского округа Красноуральск Дмитрию Кузьминых внесла представление с требованием незамедлительного устранения нарушений федерального законодательства в жилищно-коммунальной сфере», – отметили в прокуратуре. Представление с требованием устранить нарушения федерального законодательства в сфере водоснабжения населения внесено и директору Муниципальной управляющей компании.

Жители Красноуральска до сих пор продолжают делиться в соцсетях фотографиями, как сейчас выглядит вода из-под крана. Причем, как указывают некоторые, в магазинах питьевая вода уже исчезла.

Новый День: Жители Красноуральска четвертые сутки лишены воды, отопление вернули не всем (ФОТО)
Новый День: Жители Красноуральска четвертые сутки лишены воды, отопление вернули не всем (ФОТО)

Красноуральск, служба информации РИА «Новый День»

Красноуральск. Другие новости 30.01.17

Астрономия, которую хотят вернуть в школы, неинтересна современным детям. Даже в школе, имеющей обсерваторию, предмет посещают 10 человек. / Первое правило бойцовского клуба – всем рассказывать о бойцовском клубе (ВИДЕО). Почему реальный клуб нарушил главное правило киношного. / В жилых домах, школах, детсадах и больнице Верхотурья почти месяц не было воды.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter