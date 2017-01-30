Жители Красноуральска четвертые сутки лишены воды, отопление вернули не всем (ФОТО)

Публикации за 30.01.17

Коммунальщики Красноуральска до сих пор не смогли справиться с последствиями коммунальной аварии, произошедшей утром в пятницу. Горожане делятся фотографиями коричневой воды, отопление в большинство домов удалось вернуть, однако не во все. Прокуратура внесла представление главе городского округа.

Фото из сообщества «Объявления Красноуральска»

Утром 27 января в поселке Дачный городского округа Красноуральск произошла утечка воды на водоводе. По информации, опубликованной в группе «Объявления Красноуральска», первыми забили тревогу железнодорожники, когда увидели залитые водой пути. Устранять последствия аварии начали к обеду, заодно повредив еще одну трубу.

В другом сообществе опубликовано письмо, подписанное коммунальным МУПом, в котором горожан просят фильтровать воду через бинты и вату. Однако часть домов и вовсе осталась без воды, а после и без отопления.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, сварщики заварили лопнувший шов на трубе к 18:40 пятницы. К этому времени имеющийся на котельной запас воды был полностью израсходован, работа котельной остановлена, в 49 многоквартирников пропало отопление. Последствия ЧП на втором поврежденном участке устранили к полудню субботы, с тех пор котельная работает. Но в некоторых домах из-за длительного перерыва произошло замерзание системы либо завоздушивание по стоякам. Коммунальщики продолжают устранять последствия. И, как сообщает прокуратура, до сих пор нет отопления в доме № 2б на улице Советской. «В связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по организации бесперебойного обеспечения коммунальными ресурсами прокуратура города главе администрации городского округа Красноуральск Дмитрию Кузьминых внесла представление с требованием незамедлительного устранения нарушений федерального законодательства в жилищно-коммунальной сфере», – отметили в прокуратуре. Представление с требованием устранить нарушения федерального законодательства в сфере водоснабжения населения внесено и директору Муниципальной управляющей компании.

Жители Красноуральска до сих пор продолжают делиться в соцсетях фотографиями, как сейчас выглядит вода из-под крана. Причем, как указывают некоторые, в магазинах питьевая вода уже исчезла.

Красноуральск, служба информации РИА «Новый День»

Красноуральск. Другие новости 30.01.17

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