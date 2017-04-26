«Антисурьмяной» протест в Асбесте накаляется: завтра горожане пойдут в думу

Публикации за 26.04.17

Завтра в городской думе Асбеста ожидается рассмотрение вопроса о проведении общегородского референдума по вопросу строительства сурьмяного производства.

Как сообщила NDNews.ru депутат Наталья Крылова, с предложением о рассмотрении вопроса к председателю думы обратились она сама и ее коллега Евгений Шабанов. «Утверждение повестки состоится непосредственно в начале заседания. Если депутаты проголосуют против, то у нас останется пункт «Разное», в котором мы все равно поднимем этот вопрос», – рассказал Крылова.

Кроме того, по ее словам, в понедельник горожане массово писали заявления, в которых просили разрешить им присутствовать на ближайшем заседании (такой регламент действует в Асбесте). Если граждан на заседание не допустят, об этом будет сообщено в прокуратуру.

Ранее другой депутат, Евгений Шабанов, рассказал NDNews.ru, что в середине апреля состоялась отправка в администрацию президента России Владимира Путина петиции противников строительства сурьмяного завода – всего около 13 тысяч подписей. 26 марта в городе прошел митинг, посвященный той же проблеме. «Сурьма отличается тем, что при её очищении выделяется широкий спектр веществ с канцерогенными (то есть вызывающими рак) свойствами. Скоро мы сможем вдыхать оксид железа, марганец, динатрий карбонат, свинец, сульфид сурьмы, треокись сурьмы, диоксид азота, оксид азота, серную кислоту, соединения мышьяка, диоксид серы, сероводород, газообразные фториды, бензпирен, бензин, керосин, предельные углеводороды, эмульсол и многое многое другое», – пояснил депутат свою позицию и позицию земляков.

Напомним, ранее сурьмяной завод хотели построить в дотационном Дегтярске, но и там он столкнулся с противодействием общественности. Защитники природы неоднократно сообщали, что строительство может серьезно навредить не только Дегтярску, но и Екатеринбургу, – дело в том, что речка Ельчевка, на берегу которой собирались строить вредное производство, впадает в Волчихинское водохранилище – главный источник питьевой воды в области. В 2016 году Национальная сурьмяная компания решила отказаться от планов строительства в Дегтярске и обратила внимание на Асбест. Сейчас там разворачивается аналогичное протестное движение.

Асбест, Служба информации РИА «Новый День»

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