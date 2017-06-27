Дума Асбеста запретила строительство завода Ротенбергов. Сурьмяная компания готова судиться

Асбест официально запретил производство сурьмы на своей территории. Накануне такое решение было принято на публичных слушаниях, сегодня соответствующие поправки утвердили депутаты гордумы. В Национальной сурьмяной компании уже заявили о готовности судиться с решением органа власти и горожан, но чуть попозже – завод Ротенбергов берет передышку.

Накануне в Асбесте прошли публичные слушания, на которых обсуждались новые правила землепользования. Как рассказал корреспонденту NDNews.ru общественник Дмитрий Гилязов, всего вносилось около десятка изменений, часть которых напрямую касаются планов Национальной сурьмяной компании по строительству завода. «Согласно новым правилам землепользования, в городе разделили зоны промышленности на две подзоны по категориям опасности. В зону П1 попали те объекты, которые у нас уже давно существуют, например, РМЗ с их литейным производством. Остальные земли перетащили в зону П2, где опасного производства быть не должно. В эту зону попали и земли, на которых сурьмянщики покупали участок, – с намерением потом получить разрешение на работу. Сейчас они этого шанса лишились. Они могут продолжить пользоваться землей. Например, дрова там хранить. Но производство запустить не выйдет», – отметил Гилязов. Из 167 присутствующих на слушаниях человек за новые правила землепользования проголосовали 150, остальные воздержались.

«Сегодня утром у нас прошло самое короткое за всю историю города заседание думы. Было решено эти правила утвердить, присутствовало 14 депутатов. 13 проголосовали за, против был только Ларионов, представитель СОФПП», – подытожил местный активист. Таким образом в Асбесте официально запретили размещать производство сурьмы, осталась небольшая техническая деталь – в четверг новые правила землепользования должны быть напечатаны в газете.

В Национальной сурьмяной компании готовы через суд оспаривать решение жителей и депутатов, но пока думают взять некую паузу. «Данное решение никаким образом не относиться к нашему проекту, так как мы очень тщательно идем по пути законного прохождения проекта. Любые ограничения, которые на нас будут наложены, мы будем оспаривать, мы убеждены в своей правоте», – прокомментировала ситуацию руководитель департамента общественных связей НСК Любовь Казанцева. По ее словам, с какими-либо преградами компания может столкнуться тогда, когда будет подавать документы на строительство, а этого пока не произошло. Она добавила, что на общественных слушаниях асбестовские чиновники позволили себе в очередной раз обвинить компанию в том, что они не выходят на диалог с населением, депутатами и администрацией. Что, по информации Казанцевой, в корне неверно – НСК регулярно рассылает в думу и главе с просьбой о встрече и постоянно получает отказ. Пока не понятно, может ли такое высказывание чиновника на публичных слушаниях иметь какое-то значение с юридической точки зрения. «Мы хотим дождаться протоколов и решения думы в письменном виде. Возможно, мы примем решение на пару месяцев отложить публичную работу проекта на время предвыборного периода. Пока углубимся в документацию», – сообщила представитель сурьмяной компании.

NDNews.ru будет следить за развитием событий.

Асбест, Светлана Загороднева

Асбест. Другие новости 27.06.17

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